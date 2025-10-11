Cote d'Ivoire: Plateforme économique et industrielle d'Abidjan - L'État fait officiellement son entrée

L'Etat de Côte d'Ivoire entre officiellement au capital de la Plateforme économique et industrielle d'Abidjan Pk24 (Peia) par l'entremise de la caisse nationale de prévoyance sociale (Cnms) et la Caisse de dépôt et de consignation (Cdc-Ci). Cela s'est matérialisé le jeudi 9 octobre 2025, par la signature d'une convention, dans la zone industrielle d'Akoupe-Zeudji Pk24, en présence du ministre du Commerce et de l'industrie, Dr Souleymane Diarassouba.

La Peia est une zone industrielle de plus de 431 hectares. Elle a été développée dans le cadre d'un partenariat public-privé entre le gouvernement ivoirien et Arise Integrated industral Platforms.

Pour le ministre du Commerce et de l'industrie, Dr Souleymane Diarassouba, cette signature revêt une importance capitale, car elle s'inscrit parfaitement dans la politique de développement des infrastructures industrielles de la Côte d'Ivoire. Ce partenariat vise à offrir des espaces d'activités industrielles de classe mondiale aux opérateurs économiques », a déclaré le ministre.

Pour lui, cette initiative constitue une belle opportunité pour réaffirmer l'attachement du Président de la République Alassane Ouattara, à l'industrialisation créative de valeur ajoutée, d'emplois de qualité pour les jeunes et les femmes.

A l'en croire, cette ambition est portée depuis plus d'une décennie par trois plans nationaux de développement dont le dernier en cours de mise en oeuvre, d'un coût de 59 mille milliards de Fcfa sur la période 2021-2025, consacre l'industrie comme pilier essentiel de la transformation structurelle de l'économie, par le développement de grappes industrielles ou clusters dans sept domaines prioritaires dont l'agro-industrie. Ce projet d'une zone économique et industrielle vise à accroître l'offre nationale en terrains industriels aménagés et améliorer la compétitivité des entreprises installées au sein de cette zone.

« D'un investissement global de près de 200 milliards de Fcfa, ce projet ambitieux se positionne comme un levier majeur de l'industrialisation de notre pays. Il prévoit à terme, l'installation de 150 entreprises industrielles et devrait générer plus de 21 mille emplois, contribuant ainsi de manière significative à la création de richesse et à la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes », s'est félicité le ministre, soulignant que dans la Peia, l'État détient 35% à travers la Cnps et la Cdc-Ci, et le groupe Arise 65%.

« Sur un capital de 57,14 milliards de Fcfa, la prise de participation de 35% de la Côte d'Ivoire s'élève donc à 20 milliards de Fcfa dont 17 milliards de Fcfa par la Cnps, soit 29% et 3 milliards de Fcfa par la Cdc-Ci, soit 5,25% du capital. En confiant la participation nationale à ces deux entreprises de premier plan, l'État réaffirme son engagement à impliquer davantage les entreprises nationales dans les grands projets structurants tout en garantissant une gestion efficace, transparente et performante de cette infrastructure industrielle stratégique » a précisé Dr Souleymane Diarrassouba.

Le directeur général de la Cdc-Ci, Lacina Fofana, a souligné que le soutient de ce projet de Plateforme économique et industriel, traduit la volonté de sa structure à accompagner la transformation structurelle de l'économie ivoirienne.

« L'entrée de la Caisse de dépôt et de consignation dans le capital de Peia Pk 24, est bien plus qu'une opération financière. C'est un engagement pour l'avenir, une contribution à la construction d'une Côte d'Ivoire industrielle, prospère, solidaire et une preuve de la détermination de la caisse des dépôts à jouer pleinement son rôle d'investisseur d'intérêt général », dit-il.

Le directeur général adjoint de la Cnps, Idriss Traoré, a indiqué son institution est heureuse d'accompagner ce projet. « C'est en investisseur avisé, que la Cnps participera pleinement à ce projet aux côtés du gouvernement et l'ensemble des partenaires à ce projet. « Ce projet permettra à coup sûr à notre économie nationale de poursuivre sa marche vers l'industrialisation pourvoyeuse d'emplois et sensible à l'environnement pour le bien-être de tous », a-t-il déclaré.

Le directeur général de l'Arise, Sylvain Edy, est de ce partenariat, car les Investments que sa structure reçoit permettront de continuer le développement de la zone. « L'engagement de la Cnps et de la Cdc-CI incarne la volonté d'un Etat fort, stable et visionnaire, et un Etat qui inspire confiance aux investisseurs », dit-il.

Selon lui, cette plateforme économique et industrielle, est une vision du Président de la République Alassane Ouattara, pour l'industrialisation un levier de transformation structurelle de l'économie ivoirienne.