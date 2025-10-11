Dans le cadre de la semaine mondiale de l'investisseur, la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a célébré le jeudi 9 octobre 2025, dans ses locaux, à Abidjan-Plateau, l'édition 2025, de l'initiative mondiale « Ring the bell for financial literacy », rapporte une note d'information de la Brvm.

Le directeur général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenounvé, a rappelé le rôle essentiel de son institution et des acteurs du marché financier régional dans la promotion de l'éducation financière et boursière comme levier de développement durable et d'inclusion économique dans l'espace Uemoa.

Cette édition met l'accent sur trois thématiques majeures à savoir la technologie et la finance digitale, l'intelligence artificielle, ainsi que la prévention des fraudes et escroqueries.

Ces axes, souligne le directeur général de la Brvm, reflètent les enjeux contemporains d'un monde financier en pleine numérique. En effet, si la digitalisation et l'intelligence artificielle ouvrent des perspectives inédites pour l'investissement et la démocratisation de la finance, elles exigent également une vigilance accrue face aux risques de désinformation, de cyberfraudes et de manipulation.

« Notre mission est claire : former, sensibiliser et protéger. Nous devons renforcer les compétences digitales et financières du public, encourager une innovation responsable et prévenir les pratiques frauduleuses », a déclaré Dr Edoh Kossi Amenounvé.

La Brvm réaffirme ainsi son engagement à déployer des plateformes numériques toujours plus sécurisées, enrichir son offre de formation en ligne et en présentiel, et de collaborer étroitement avec l'autorité de régulation, les acteurs du marché et les institutions éducatives afin de diffuser des messages clairs sur la sécurité et la prudence financières. « Ensemble, construisons un futur financier fiable, sûr et prospère pour tous », a exhorté le directeur général de la Brvm.

Le traditionnel coup de cloche qui retenti à la Brvm symbolise plus qu'un geste cérémonial, il marque l'appel collectif à bâtir des marchés boursiers inclusifs, stables et éthiques, où chaque citoyen dans l'espace Uemoa dispose d'outils nécessaires pour investir de manière responsable.