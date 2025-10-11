Cote d'Ivoire: Dominique Ouattara distribue 15 000 kits scolaires aux enfants

À la faveur de la rentrée scolaire 2025-2026, la Première dame, Dominique Ouattara, a procédé le jeudi 9 octobre 2025, à Daloa, au lancement officiel de la caravane de distribution des kits scolaires de la Fondation Children of Africa.

Pour l'année scolaire 2025-2026, 15 000 kits scolaires sont prévus pour les écoliers de Côte d'Ivoire, dont 5 000 pour ceux du Haut-Sassandra. Ne faisant pas les choses à moitié, la présidente de la Fondation, Dominique Ouattara, a également offert des dons destinés à la cantine, à l'entretien de l'environnement et au confort des enseignants.

Pour conclure, Dominique Ouattara a exhorté chaque acteur du système éducatif à jouer sa partition : les parents à inscrire tous leurs enfants à l'école, les enseignants à poursuivre leurs efforts dans la formation et les enfants à bien travailler.

La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, a salué cette belle initiative qui perdure depuis plusieurs années. Selon elle, nul doute que ces kits scolaires contribuent à la lutte contre l'échec scolaire et soulagent les familles.