Cote d'Ivoire: Pour une élection apaisée - Le CNDH appelle les Ivoiriens à choisir la paix

À quelques jours de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) a lancé un appel à l'ensemble des citoyens pour préserver la paix, la cohésion sociale et la dignité démocratique. Dans un message solennel, l'institution exhorte chaque acteur de la société à jouer sa partition afin que ce rendez-vous électoral soit une véritable célébration de la démocratie et non une source de tension.

Les femmes, gardiennes de la paix

Le CNDH rappelle le rôle central des femmes dans la construction de la paix. « La paix commence dans les foyers, et vous en êtes les gardiennes », insiste le message. L'institution les invite à refuser la manipulation, à dire non à la haine et à encourager le dialogue dans leurs familles, leurs marchés et leurs associations. Une mère, souligne le communiqué, est un rempart contre la violence, et une femme debout pour la paix est une nation qui avance.

La jeunesse, force vive de la nation

Aux jeunes, le CNDH lance un avertissement : ne pas se laisser entraîner dans la colère, les divisions ou les manipulations sur les réseaux sociaux. L'institution les encourage à être « les ambassadeurs du calme, du respect et du civisme », en participant aux élections avec responsabilité et en privilégiant le dialogue et le vote conscient. « Votre force doit servir à construire, non à détruire », souligne le message.

Le communiqué interpelle également les chefs traditionnels, garants de la cohésion, les guides religieux, porteurs de vérité, ainsi que les chefs de communauté, artisans du vivre-ensemble. Tous sont appelés à user de leur influence pour apaiser les tensions, sensibiliser à la tolérance et promouvoir l'unité nationale.

En conclusion, le CNDH exhorte les Ivoiriens à voter dans le calme et à se souvenir qu'« après le scrutin, nous devrons continuer à vivre ensemble ». L'institution insiste : la paix n'a pas de camp politique, elle est un bien commun et un héritage précieux. « Pour la Côte d'Ivoire, faisons le choix de la paix », conclut le message.