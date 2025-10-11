Ce jour, les jeunes, les femmes et l'ensemble des populations du 2e arrondissement se sont réunis dans une marche pacifique visant à dénoncer les crimes, en particulier les crimes rituels, qui secouent depuis quelque temps cette circonscription. Cette mobilisation citoyenne, marquée par une forte présence des mères, des pères, des jeunes et des leaders communautaires, a traduit la détermination collective à dire « stop » à la barbarie et à l'impunité.

Les participants ont tenu à interpeller les autorités compétentes afin que justice soit rendue à feue Maman Odette, ainsi qu'à toutes les victimes des actes tragiques qui ont endeuillé plusieurs familles du 2e arrondissement. Pour eux, cette marche n'est pas seulement une manifestation de colère, mais aussi un cri du coeur pour la justice, la dignité humaine et la paix sociale.

L'objectif de cette mobilisation est clair : faire comprendre tant aux autorités qu'aux auteurs et commanditaires de ces crimes que la population du 2e arrondissement ne se laissera plus faire. Trop de vies ont été arrachées, trop de familles ont été plongées dans la douleur. Désormais, la communauté exige que cessent ces pratiques inhumaines qui n'ont pas leur place dans une société respectueuse de la vie.

Présente à cette marche symbolique, l'honorable Justine Judith Lekogo a tenu à féliciter l'ensemble des habitants du 2e arrondissement pour cette initiative responsable et courageuse. Elle a salué le sens de l'unité, la maturité et l'engagement civique dont ont fait preuve les participants.

« Je salue cette mobilisation citoyenne exemplaire. Les femmes, les jeunes et toutes les forces vives du 2e arrondissement ont su démontrer que la défense de la vie et de la justice est l'affaire de tous. Ensemble, nous devons continuer à promouvoir une société fondée sur le respect, la solidarité et la paix », a déclaré l'honorable Lekogo.

Elle a par ailleurs réaffirmé sa disponibilité à accompagner toutes les initiatives locales visant à renforcer la cohésion sociale et à soutenir les actions en faveur de la sécurité et de la justice.

Par cette marche, le 2e arrondissement envoie un message fort : plus jamais ça. L'heure est à la vigilance, à la justice et à la solidarité pour que plus aucune vie ne soit sacrifiée sur l'autel de la cruauté et de la superstition.