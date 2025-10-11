Gabon: Une importante séance de travail présidée par le Chef de l'Etat

Ce vendredi 10 octobre 2025, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, a présidé une importante séance de travail en présence du Ministre de l'Intérieur, Président de la CNOCER, du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, du Président de l'ACER, des Chefs de Juridiction et des Commandants en Chef des Forces de Défense et de Sécurité.

L'ordre du jour portait sur le bilan du premier tour des élections législatives et du tour unique des élections locales organisées le 27 septembre 2025 ainsi que sur l'organisation du second tour des élections législatives prévues le 11 octobre 2025.

Dans son mot introductif, le Chef de l'Etat a insisté sur l'impérieuse nécessité d'une transparence totale dans l'organisation du second tour des élections législatives et du strict respect des dispositions du Code Electoral.

A l'invitation du Président de la République, le Ministre de l'Intérieur, Président de la CNOCER a fait le point sur les différentes étapes du processus électoral.

A sa suite, le Ministre de la Justice s'est satisfait de la bonne tenue globale du scrutin à l'exception de quelques dysfonctionnements constatés dans quelques centres et bureaux de vote.

Pour sa part, le Président de l'ACER a rendu compte de sa mission de contrôle de la régularité du processus électoral.

A son tour, le représentant des Forces de Défense et de Sécurité a relevé le bon fonctionnement du dispositif sécuritaire dans son ensemble.

A l'issue de ce tour de table, le Chef de l'Etat s'est réjoui de l'organisation globale des élections à l'exception de quelques centres et bureaux de vote qui ont fait l'objet d'une saisine des Juridictions compétentes.

Il a ensuite exhorté les acteurs électoraux, les Forces de Défense et de Sécurité à redoubler d'effort et de vigilance pour garantir la transparence, l'intégrité et la sincérité du scrutin dans un climat apaisé.

Au terme de cette rencontre, les mesures suivantes ont été arrêtées :

- Mise en place d'un dispositif de régulation des électeurs à l'entrée des bureaux de vote ;

- Mise en place d'un dispositif de contrôle des procurations à l'entrée des bureaux de vote par les Forces de l'ordre, à raison d'une procuration régulière par électeur ;

- Interdiction aux candidats de demeurer aux abords des bureaux de vote après avoir

accompli leur devoir civique, afin d'éviter toute incitation au trouble à l'ordre public ;

- Facilitation de la présence des Observateurs tout au long du scrutin jusqu'au dépouillement

- Facilitation de la couverture par les médias du dépouillement public du scrutin ;

- Poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs des délits électoraux le jour du scrutin ;

- Interpellation des auteurs de délivrance des procurations frauduleuses et de destruction du matériel électoral commises lors du scrutin du 27 septembre 2025.