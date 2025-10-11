Gabon: Paul Marie Gondjout vs Madeleine Berre - Deux prétendants pour le premier siège à Lambaréné

La campagne de part et d'autre bat son plein à Lambaréné dans le premier siège. Qui de Paul Marie Gondjout investi par l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB) et de Madeleine Berre du Parti démocratique gabonais (PDG) va l'emporter au soir du 11 octobre 2025 ?

C'est le second tour des législatives dans plusieurs circonscriptions électorales au Gabon. A Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué, précisément dans le premier siège, Paul Marie Gondjout de l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB) affronte Madeleine Berre du Parti démocratique gabonais (PDG).

Les deux camps animent les meetings et causeries sans animosité de part et d'autre. Tout est dans le respect des règles démocratiques. Le plus fort l'emportera et celui qui perdra, va sans doute féliciter le vainqueur. Chaque candidat au second tour à son électorat et se battre pour e plus grand nombre, une fois à l'Assemblé nationale.

Paul-Marie Gondjout et l'UDB

Paul Marie Gondjout a le soutien du Secrétaire général de sa formation politique, Mays Mouissi et bien d'autres personnalités . Ce dernier, Mays Mouissi, a appelé les électeurs de voter pour lui. « Paul-Marie Gondjout a la meilleure vision et le meilleur projet pour le premier arrondissement de la commune de Lambaréné » soutiendra t-il sans ambages.

Paul-Marie Gondjout et ses partisans multiplient les stratégies pour faire adhérer le plus grand nombre d'électeurs à la cause de son ambition pour l'Assemblée nationale. Le candidat UDB continue sa marche pour la mobilisation. Il parcourt toutes les zones. Il est sur le terrain. Il se définit d'ailleurs comme l'homme du terrain.

Madeleine Berre et la reconquête du premier siège

L'ancienne députée et figure du Parti démocratique gabonais (PDG), Madeleine Berre ne lâche pas l'affaire. Elle veut reconquérir le premier siège. Le second tour des législatives est une étape cruciale pour elle. Comme son challenger, elle multiplie les causeries avec ses électeurs.

Femme de terrain, Madeleine Berre, membre influente du Parti démocratique gabonais, va sans doute jouer la carte de l'expérience. Elle veut à tout prix reconquérir son siège pour l'Assemblée nationale pour défendre la cause des populations gabonaise. Madame Berre mise sur l'autonomisation des jeunes et des femmes.

La bataille entre les deux candidats est rude et sans animosité. Les règles démocratiques sont respectées de part et d'autre. Le soir du 11 octobre donnera son verdict final. Tout le monde retient son souffle. On espère bien que le perdant va féliciter le vainqueur pour donner de la valeur à cette bataille électorale