Gabon: BCEG - Acteur clé du financement de proximité

En un peu plus de six mois d'activité, la Banque pour le Commerce et l'Entrepreneuriat du Gabon (BCEG) s'impose comme un acteur clé du financement de proximité.

Trois agences sont désormais opérationnelles dans le Grand Libreville, appuyées par deux points cash (centre ville et Akanda) et un bureau avancé à Port-Gentil, au coeur de la zone portuaire.

Une expansion stratégique , portée par une demande soutenue des populations et des entrepreneurs locaux en quête d'un partenaire bancaire à l'écoute de leurs réalités.

Ce dynamisme s'appuie sur une offre de crédit bonifié, avec des taux d'intérêt à partir de 5%, rendus possible grâce aux fonds CATR et FAMAD, dispositifs impulsés par SON Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA Président de la République,Chef de l'état , Chef du Gouvernement, pour stimuler l'investissement productif.

Sur un marché où les taux pratiqués auprès des PME et des particuliers gravitent encore entre 13 % et 15 %, le contraste est net. L'ambition, elle, est claire, rendre le crédit accessible, durable et créateur de valeur.

Mais la BCEG ne se limite pas à distribuer des crédits. Elle transforme la relation bancaire. Plutôt que de simples transferts de liquidités, la banque finance - en crédit bail et crédit d'investissement - l'acquisition d'équipements productifs (véhicules utilitaires, machines, matériels professionnels) favorisant la montée en puissance des activités.

Une approche pragmatique, centrée sur le développement réel des capacités économiques locales.

Au coeur de cette démarche, l'Atelier PME, déjà opérationnel en présentiel à Libreville, constitue un dispositif inédit d'accompagnement. Les porteurs de projets y bénéficient d'un suivi technique et managérial, avant de présenter eux-mêmes leurs projets sous forme de "pitchs" devant un comité de crédit restreint.

Une innovation majeure qui met les entrepreneurs face à leurs chiffres, à leurs arguments et à leur vision, tout en humanisant le processus d'évaluation.

Parallèlement, la digitalisation en cours de l'Atelier permettra, à terme, d'étendre cet accompagnement aux populations des provinces.

Avant la fin de l'année, trois nouvelles agences ouvriront leurs portes à Moanda, Lambaréné et au PK11 de Libreville, consolidant le maillage territorial et renforçant la proximité avec les porteurs de projets.

À propos de la Banque pour le Commerce et l'Entrepreneuriat du Gabon (BCEG)

La Banque pour le Commerce et l'Entrepreneuriat du Gabon (BCEG) s'impose comme un pilier de l'inclusion financière et du développement économique au Gabon. Dotée d'un capital de 17 milliards de FCFA et portée par un actionnariat 100 % gabonais, la BCEG s'engage activement à soutenir les PME, les PMI, les professionnels et les particuliers en proposant des solutions financières innovantes, adaptées aux réalités locales.

Guidée par ses valeurs fondamentales de Responsabilité, Innovation, Sécurité et Engagement, la BCEG se donne pour mission de diversifier et renforcer son offre de services, en mettant un accent particulier sur l'accompagnement de l'entrepreneuriat et le financement des secteurs porteurs de croissance.

Grâce à une équipe d'experts chevronnés, la BCEG garantit à sa clientèle une expérience de qualité, d'excellence et d'innovation dans l'ensemble de ses opérations. En se positionnant comme un acteur clé du tissu économique gabonais, la BCEG contribue activement à la transformation économique du pays tout en répondant aux attentes d'une clientèle en quête de solutions sur mesure.