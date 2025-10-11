Invité de l'émission « Champ contre Champ » sur la RTS ce 9 octobre 2025, le directeur général de la SEN-CSU, Dr El Hadji Séga Gueye, est revenu sur les orientations économiques du gouvernement et sur l'état d'avancement de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU).

Il a d'emblée tenu à rectifier certains chiffres concernant la CSU, démentant les déclarations de l'ancien président Macky Sall selon lesquelles le taux de couverture atteindrait 80 %. « Nous sommes exactement à 23 % de couverture, hors autres régimes de protection. Il faut éviter le piège du président Macky Sall, qui veut nous faire croire qu'il a déjà réussi la CSU alors que les chiffres démontrent le contraire », a-t-il affirmé.

Le responsable a ensuite souligné l'importance que le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko accordent à ce programme. « Le Premier ministre m'a personnellement exprimé ses attentes. Je ferai tout pour réussir cette mission à la fois exaltante et complexe », a-t-il ajouté.

Depuis sa prise de fonction, Dr Gueye dit avoir concentré ses efforts sur deux axes majeurs : le rétablissement de la confiance entre les populations et le système de santé, et la digitalisation des procédures d'enrôlement et de paiement pour plus de fiabilité et de transparence. Les budgets ont été réorientés vers l'achat de soins et la production de cartes d'assuré afin de faciliter l'accès aux prestations. Il a également rappelé que le décret du 27 mars 2024 confère à la SEN-CSU le double rôle de caisse et d'assureur principal.

Évoquant la dynamique actuelle, Dr Gueye a indiqué que la campagne d'enrôlement avance bien. « En moins de deux mois, nous avons collecté 13 millions de francs CFA, correspondant aux adhésions de près de 9 000 bénéficiaires », a-t-il précisé, avant d'ajouter que l'objectif est d'atteindre 1,5 million de bénéficiaires enrôlés d'ici mars 2026, un chiffre qui pourrait être réévalué prochainement.

Abordant le volet économique, Dr Gueye a réaffirmé la ligne directrice du gouvernement. « La position du Premier ministre sur le FMI est sans équivoque : il faut compter sur soi-même avant de compter sur les autres », a-t-il déclaré. Il a salué la réussite du Forum Invest In Senegal, qu'il considère comme une belle opportunité pour renforcer la confiance des investisseurs et relancer la croissance, avant d'appeler à se concentrer sur les questions d'intérêt national en laissant les dossiers judiciaires suivre leur cours.