Afrique: Mondial 2026 (Q) - Le Sénégal impose une manita au Soudan du Sud

L'équipe nationale du Sénégal s'est imposée à Juba face au Soudan du Sud sur le score sans appel de 5 à 0. Après un début de match timide, les Lions ont su trouver la bonne formule pour venir à bout des Bright Stars, confortant ainsi leur avance sur la RDC et se rapprochant un peu plus de la Coupe du monde 2026.

Le Sénégal a pris le contrôle de la rencontre dès l'entame, monopolisant complètement le ballon. Cependant, malgré leur nette domination, les Lions peinaient à se créer de véritables occasions. Les meilleures opportunités revenaient même aux Sud-Soudanais, à l'image de celle de l'attaquant Tito Odong Okello à la 12e minute, dont la frappe est passée largement au-dessus des cages d'Édouard Mendy. Les Sud-Soudanais procédaient essentiellement en contre-attaque, et les situations les plus dangereuses étaient pour eux.

Le Sénégal a failli ouvrir le score à la 23e minute sur un coup franc bien tiré par Krépin Diatta. Le ballon a trouvé Ismaïla Sarr seul au deuxième poteau, mais ce dernier s'est complètement manqué face à un gardien sud-soudanais impérial.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rien ne fonctionnait pour les Lions. Pape Thiaw, qui a parfaitement lu le jeu, a profité de la pause fraîcheur à la 25e minute pour réajuster son équipe. Il a repositionné Ismaïla Sarr à gauche, Sadio Mané dans l'axe et Iliman Ndiaye à droite. Un choix payant, puisque le Sénégal a ouvert le score juste après cette réorganisation. Sur un excellent travail d'Iliman Ndiaye côté droit, ce dernier a récupéré le ballon dans les pieds d'Ivan Wani Levi avant de délivrer un centre millimétré pour Ismaïla Sarr, qui a ouvert le score à la 29e minute de jeu.

Soulagés d'avoir ouvert le score, les Lions ont commencé à dérouler leur jeu, multipliant les occasions avant la pause. Mais les Sud-Soudanais pouvaient compter sur un excellent Majak Mawith, qui repoussait toutes les tentatives des attaquants sénégalais. Le score aurait pu être plus lourd à la mi-temps, mais les deux équipes rejoignent les vestiaires sur le score d'un but à zéro en faveur du Sénégal.

Une seconde période prolifique

Au retour des vestiaires, les Lions reviennent avec l'intention de tuer tout espoir chez les Sud-Soudanais. Dès la 46e minute, Sadio Mané double la mise. Quelques minutes plus tard, Ismaïla Sarr profite d'un raté de Nicolas Jackson pour s'offrir un doublé et sceller définitivement le sort des Sud-Soudanais (3-0). Le retour de l'attaquant de Crystal Palace fait un bien énorme au Sénégal.

À la 58e minute, Sadio Mané est fauché dans la surface de réparation. L'arbitre désigne le point de penalty. Généreux, Mané offre à Nicolas Jackson, jusque-là malchanceux, l'occasion d'inscrire son but. L'attaquant du Bayern Munich ne tremble pas et prend le gardien à contre-pied (4-0). Le Soudan du Sud sombre complètement.

Pape Thiaw décide, après ce but, de faire des changements et de laisser reposer certains cadres, car il reste une finale à jouer à Diamniadio le 14 octobre prochain.

Pape Thiaw offre ensuite du temps de jeu à Chérif Ndiaye, Cheikh Tidiane Sabaly, Cheikh Niasse, Ilay Camara et Pathé Ciss.

Des changements payants, puisque les entrants ont su bien gérer le tempo de la rencontre tout en préservant l'avantage des Lions. Mieux encore, Chérif Ndiaye en a profité pour inscrire son premier but en sélection (5-0), servi par nul autre que le joker de luxe de Pape Thiaw, Cheikh Tidiane Sabaly. L'attaquant du FC Metz continue de se montrer décisif à chaque fois que le sélectionneur sénégalais le fait entrer en seconde période.

Le Sénégal s'impose logiquement sur le score de 5 buts à 0 face au Soudan du Sud, conservant ainsi sa première place au classement tout en maintenant l'écart de deux points avec la République démocratique du Congo. Les hommes de Pape Thiaw totalisent désormais 21 points. Cependant, le travail est loin d'être terminé. Après la victoire des Léopards (1-0) face au Togo, les Lions devront valider leur qualification mardi prochain face aux Mourabitounes, à Diamniadio.