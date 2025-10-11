Afrique: Qualification Mondial 2026 - Pape Thiaw - « Il nous reste une finale à jouer à la maison »

10 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril Diao

Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, s'est exprimé en conférence de presse après la victoire 5-0 face au Soudan du Sud dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Malgré le score fleuve, il est revenu sur une première période laborieuse pour son équipe.

« On a pris les trois points face à une équipe du Soudan du Sud qui nous a mis en difficulté en première période. En deuxième mi-temps, on a su corriger nos erreurs, rectifier le tir et s'imposer. On reste leader du groupe, mais rien n'est encore fait. J'ai vu le résultat de la RD Congo : il nous reste une finale à jouer à la maison », a-t-il déclaré.

Le coach a reconnu les difficultés rencontrées en début de match : « C'est vrai qu'on a souffert en première période. On rentre à la pause avec un seul but d'avance, on s'attendait à un match compliqué. On savait qu'on aurait affaire à une équipe difficile à manoeuvrer, surtout devant son public. Mais l'objectif, c'était de ramener les trois points, et on l'a fait, avec la manière », a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ajustement tactique de la mi-temps a été déterminant : « En seconde période, on a su garder le ballon, le faire circuler, imposer notre rythme... À un moment, notre plan de jeu ne me satisfaisait pas du tout. On a confondu vitesse et précipitation. On aurait dû mieux gérer nos temps de possession. Heureusement, on a rectifié à la mi-temps, et ça s'est beaucoup mieux passé par la suite. »

Pape Thiaw a également souligné un schéma récurrent dans les derniers matchs. « Contre la RD Congo, on avait déjà connu un scénario difficile avec deux buts encaissés en première période. Sur ces deux matchs, on a identifié les mêmes problèmes, mais la mi-temps sert justement à les corriger. On essaie d'ajuster certaines choses pour remettre l'équipe dans de bonnes conditions, et souvent ça nous réussit », a-t-il constaté.

Il a conclu en insistant sur l'enjeu de la dernière journée à domicile. Il donne le ton pour la dernière journée face à la Mauritanie, ce 14 octobre à 19h00'. « C'est un groupe très relevé, rien n'est encore joué jusqu'à la dernière journée. Il nous reste une rencontre, à nous de la finir en beauté, chez nous, devant notre public », déclare Thiaw.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.