Afrique: Qualification Mondial 2026 - Pape Thiaw - « Il nous reste une finale à jouer à la maison »

Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, s'est exprimé en conférence de presse après la victoire 5-0 face au Soudan du Sud dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Malgré le score fleuve, il est revenu sur une première période laborieuse pour son équipe.

« On a pris les trois points face à une équipe du Soudan du Sud qui nous a mis en difficulté en première période. En deuxième mi-temps, on a su corriger nos erreurs, rectifier le tir et s'imposer. On reste leader du groupe, mais rien n'est encore fait. J'ai vu le résultat de la RD Congo : il nous reste une finale à jouer à la maison », a-t-il déclaré.

Le coach a reconnu les difficultés rencontrées en début de match : « C'est vrai qu'on a souffert en première période. On rentre à la pause avec un seul but d'avance, on s'attendait à un match compliqué. On savait qu'on aurait affaire à une équipe difficile à manoeuvrer, surtout devant son public. Mais l'objectif, c'était de ramener les trois points, et on l'a fait, avec la manière », a-t-il ajouté.

L'ajustement tactique de la mi-temps a été déterminant : « En seconde période, on a su garder le ballon, le faire circuler, imposer notre rythme... À un moment, notre plan de jeu ne me satisfaisait pas du tout. On a confondu vitesse et précipitation. On aurait dû mieux gérer nos temps de possession. Heureusement, on a rectifié à la mi-temps, et ça s'est beaucoup mieux passé par la suite. »

Pape Thiaw a également souligné un schéma récurrent dans les derniers matchs. « Contre la RD Congo, on avait déjà connu un scénario difficile avec deux buts encaissés en première période. Sur ces deux matchs, on a identifié les mêmes problèmes, mais la mi-temps sert justement à les corriger. On essaie d'ajuster certaines choses pour remettre l'équipe dans de bonnes conditions, et souvent ça nous réussit », a-t-il constaté.

Il a conclu en insistant sur l'enjeu de la dernière journée à domicile. Il donne le ton pour la dernière journée face à la Mauritanie, ce 14 octobre à 19h00'. « C'est un groupe très relevé, rien n'est encore joué jusqu'à la dernière journée. Il nous reste une rencontre, à nous de la finir en beauté, chez nous, devant notre public », déclare Thiaw.