Le Sénégal a célébré, le jeudi 9 octobre, la Journée internationale de La Poste. Elle est placée, cette année, sur le thème « Service local, portée mondiale ». Le directeur général de La Poste, Maguette Kane, a saisi cette occasion pour appeler à une mobilisation collective pour trouver des solutions adaptées et durables au service des communautés.

« Notre mission, plus que jamais, est dinnover pour servir, dévoluer pour mieux relier et de bâtir ensemble une Poste forte, moderne et au coeur de la transformation nationale ». Telle est la volonté du directeur général de La Poste, qui sexprimait, hier, à loccasion de la célébration de la Journée mondiale de La Poste placée sur le thème « Service local, portée mondiale ».

Maguette Kane, qui a appelé à une mobilisation collective afin de trouver des solutions adaptées et durables au service des communautés, a rappelé les réformes engagées au plus haut niveau de lÉtat. Celles-ci témoignent, à son avis, de la volonté ferme des autorités de redonner à La Poste toute sa place dans le développement économique et social du Sénégal.

M. Kane est convaincu que les 15 mesures majeures décidées lors du Conseil interministériel du 1er septembre dernier « vont repositionner La Poste comme un acteur central de linclusion financière, numérique et économique, au service des populations rurales et urbaines, des Pme et de notre diaspora ». Mieux, indique-t-il, « elles traduisent la vision dune poste nouvelle, performante et proche des citoyens ».

Le directeur général de la Sn La Poste a exprimé sa profonde gratitude au président de la République, au Premier ministre, au ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, et aux partenaires techniques et financiers qui ont soutenu avec conviction la candidature du Sénégal au sein des instances postales internationales.

Il a salué lengagement de lensemble du personnel postal. « Vous êtes les bâtisseurs dun réseau humain et universel, au service du lien social et du progrès. Lavenir de La Poste dépend de notre unité, de notre engagement et de notre rigueur.

Ensemble, continuons à servir local avec coeur et à viser une portée mondiale avec ambition », a indiqué Maguette Kane. « Nous devons renforcer la transparence dans la gestion, cultiver lexcellence opérationnelle et promouvoir une culture de la performance orientée vers les résultats et la satisfaction des usagers », a-t-il plaidé.