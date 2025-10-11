Afrique: Qualification mondial 2026 - Tout se jouera à Dakar pour le Sénégal

10 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril Diao

En déplacement au Soudan du Sud pour le compte de l'avant-dernière journée des qualifications de la Coupe du monde 2026, le Sénégal s'est imposé sur le large score de 5 buts à 0.

Cette victoire écrasante conforte la première place des Lions avec 21 points dans leur groupe. En parallèle, leur dauphin, la RD Congo, jouait le Togo à Lomé. Les Léopards se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) grâce à leur attaquant Cédric Bakambu.

Les Congolais, avec 19 points, sont toujours en course pour une éventuelle qualification directe en cas de faux pas du Sénégal lors de la dernière journée. La RD Congo recevra le Soudan le mardi 14 octobre à 19h00'. Les hommes de Sébastien Desabre s'étaient imposés à l'extérieur face aux Soudanais lors du match aller (1-0).

Le Sénégal reçoit la Mauritanie le même jour au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Si les Lions s'imposent, ils se qualifient directement à la Coupe du monde. Même avec un match nul, ils peuvent toujours valider leur billet, y compris en cas de victoire de la RD Congo. Il est important de noter que le Sénégal possède une large avance sur la RD Congo à la différence de buts : +15 pour les Lions, contre +8 pour les Congolais.

Si le Sénégal se qualifie, il s'agira de sa quatrième participation au Mondial et de sa troisième consécutive après 2018 et 2022. Seul le Cameroun a fait mieux. La RD Congo, quant à elle, est en quête de sa deuxième participation à la Coupe du monde après celle de 1974 (sous le nom de Zaïre).

