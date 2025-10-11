À l'occasion de la conférence de presse du gouvernement (Kàddu), organisée ce vendredi 10 octobre au Building administratif Président Mamadou Dia, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a annoncé de nouvelles mesures majeures visant à renforcer l'inclusion et la qualité de l'enseignement au Sénégal.

Selon le ministre, les travaux relatifs aux assises des daaras sont déjà en cours et leurs conclusions seront partagées dans les mois à venir.

Une avancée notable concerne l'intégration des langues nationales dans le système éducatif. « Huit langues nationales sont désormais intégrées dans les programmes et sont en train d'être enseignées dans les écoles publiques élémentaires », a précisé le ministre.

En matière d'infrastructures scolaires, des projets importants sont également en cours. En moins d'un an, deux LYNAQES ont été ouverts, et la pose de la première pierre de 46 CEM et 46 écoles élémentaires est prévue. Le financement de ces projets est déjà bouclé, soulignant l'engagement de l'État à renforcer l'offre éducative sur l'ensemble du territoire.

Le ministre a également rappelé la directive donnée concernant les enseignants décisionnaires : « On va vider cette affaire avant le 30 janvier 2026 », confirmant l'urgence et la priorité accordées à ces réformes.

Pour Moustapha Guirassy, il s'agit aussi de revaloriser la fonction enseignante. « Nous voulons revaloriser la fonction enseignante selon les directives du Président de la République », a-t-il indiqué.

Enfin, il a insisté sur l'importance de la nouvelle politique nationale d'inclusion dans le secteur éducatif. « C'est la première fois que nous avons une politique nationale d'inclusion dans le secteur éducatif au Sénégal. C'était une vieille revendication », a-t-il déclaré, marquant une étape majeure dans la réforme du système éducatif sénégalais.