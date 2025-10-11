Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye - « 6,7 millions de m3 d'eau pompés, 594 km de canalisations curés »

Cheikh Tidiane Dièye était face aux journalistes ce vendredi 10 octobre 2025 dans le cadre de la conférence de presse du gouvernement (Kàddu). Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement en a profité pour mettre en avant les réalisations de son ministère dans le cadre de l'hivernage 2025.

Avant d'évoquer l'hivernage 2025, Cheikh Tidiane Dièye a d'abord mis l'accent sur la coordination engagée depuis plusieurs mois. Ainsi, il a révélé que son ministère avait déjà entamé une anticipation du dispositif national dès avril 2025, avant même la publication des prévisions climatiques régionales :

une réunion du Comité national de gestion des inondations (CNGI) le 11 avril 2025, avec la participation des maires, de la société civile et des associations citoyennes -- une première --, un Conseil interministériel présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko le 12 mai 2025, un suivi hebdomadaire en Conseil des ministres et une coordination opérationnelle continue. Enfin, il a parcouru plus de 5000 km dans 10 régions afin d'inspecter et d'accélérer les travaux.

Tout cela a notamment permis, selon le ministre, de réaliser : « 594 km de canalisations curées ; plus de 10 hectares de bassins entretenus ; 6,7 millions de m³ d'eau pompée et 210 camions hydrocureurs mobilisés ; l'installation de 10 stations hydrométriques automatiques avec un système de télétransmission et un radar météorologique (rayon de 60 km sur Dakar-Mbour-Thiès) ;

la réduction significative des risques de débordement fluvial grâce à la construction de 2 bassins de rétention à Kidira (20 000 m³ chacun) ; le déplacement et l'indemnisation d'une trentaine de places d'affaires à Kidira ; 8 digues (15 km), dont 3,5 km de murs de soutènement ; 4 passerelles ; 950 m de ravinement stabilisés par des gabions à Thiariack ;

des ouvrages de franchissement dans plusieurs villages de l'intérieur (Dioly, Manda, Fanaye, etc.) ; des travaux structurants à Touba, Keur Massar, Rufisque, Kaolack et Tivaouane avec un impact direct sur des dizaines de milliers de personnes ; une augmentation de 50 % du budget de la Matrice d'actions prioritaires de lutte contre les inondations dans la LFR, soit 2 500 000 000 F CFA (de 2,6 à 6,4 milliards F CFA). »

Collaboration avec d'autres ministères

Toutefois, Cheikh Tidiane Dièye ne souhaite pas s'arrêter là. Il a en effet annoncé un travail en chaîne avec d'autres ministères afin de couvrir d'autres besoins urgents.

« Avec le ministère de l'Environnement, nous travaillerons sur la préservation des zones humides pour éviter toutes les agressions anthropiques et en faire des exutoires naturels des eaux de ruissellement, pour mieux gérer les inondations. En collaboration avec le ministre de l'Urbanisme, nous allons lancer, le 23 octobre, le Plan de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI) pour la zone du Lac Rose. »

En outre, il y aura des perspectives avec la mise en place d'un plan d'entretien permanent des ouvrages de drainage et de pompage, ainsi que l'intégration du paramètre d'altitude (Z) dans toutes les opérations de lotissement et de délivrance d'autorisations de construire, afin de prévenir les constructions dans les zones basses.