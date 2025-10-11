Afrique: Les Lions étrillent le Soudan du Sud et se rapprochent un peu plus du Mondial

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal a fait un grand pas pour la qualification à la Coupe monde 2026, grâce à son large succès (5-0) aux dépens de celle du Soudan, vendredi, en match comptant pour l'avant-dernière journée des éliminatoires de cette compétition.

Sous une chaleur caniculaire et longtemps gênés par la pelouse synthétique du stade de Juba, les Lions ont peiné à mettre le pied sur le ballon, butant constamment dans les premières minutes sur un adversaire athlétique et coriace.

Il a fallu attendre la 29e minutes pour voir la situation de décanter et Ismaïla Sarr reprendre victorieusement un centre d'Iliman Ndiaye suite à un débordement de l'ailier sénégalais d'Everton.

A la mi-temps, les Lions ne menaient que d'un but.

Mais ils doublent la mise dès le retour des vestiaires, grâce à Sadio Mané, profitant d'une nouvelle passe décisive d'Iliman Ndiaye à la 46e minute.

L'attaquant star des Lions met ainsi fin à une longue période de disette en sélection. Il n'a plus marqué avec les Lions depuis un an.

Les Lions ont pu ensuite dérouler, par Ismaila Sarr d'abord, auteur du troisième but sénégalais, son deuxième personnel, à la 53e minute, après un énorme raté de Nicolas Jackson.

Malgré l'avantage au score, ils ont continué à pousser par Sadio Mané notamment qui obtient un penalty, après avoir été fauché dans la surface de réparation par un défenseur sud-soudanais.

L'attaquant star des Lions laisse à Nicolas Jackson le soin de transformer ce penalty à la 59e mn.

C'est le moment choisi par le sélectionneur des Lions pour opérer des changements en faisant sortir Nicolas Jackson justement, Sadio Mané, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Guèye.

Les Lions n'ont pourtant pas perdu au change avec Cheikh Tidiane Sabaly, Chérif Ndiaye, Pathé Cissé, Cheikh Niasse et Ilay Camara qui se font fait remarquer dès leur entrée en jeu.

A la 75e mn, Cheikh Sabaly intercepte un ballon avant d'adresser une passe millimétrée à Chérif Ndiaye qui enchaîne avec une frappe pour le cinquième but sénégalais.

Chérif Ndiaye Ndiaye marque ainsi son premier but avec la sélection sénégalaise.

Avec cette large victoire, les protégés de Pape Thiaw consolident leur première place dans la poule B avec 21 points.

Mardi, ils n'auront besoin que d'un match nul face au Mauritanie au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio pour valider leur quatrième qualification au Mondial, leur troisième consécutive.

La République démocratique du Congo conserve également sa deuxième place dans cette poule, après sa victoire sur le Togo (1-0).

Le Soudan, de son côté, a concédé le nul vierge devant la Mauritanie.