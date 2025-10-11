Sénégal: L'Etat justifie les opérations de déguerpissement, une 'exigence de sécurité et de salubrité'

10 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, a salué jeudi les opérations de réorganisation et de sécurisation de l'espace public engagées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, estimant qu'elles répondent à la fois à une exigence de sécurité, de salubrité et de modernisation urbaine.

"Ces opérations sont à saluer. Nous avons l'obligation de rendre notre espace public conforme, car il y va de la sécurité et de l'amélioration du cadre de vie des Sénégalais, qui ont droit à un environnement sain, agréable et conforme", a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse gouvernementale.

Mme Faye a souligné que cette démarche s'inscrit également dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus en 2026, un événement que le Sénégal accueillera pour la première fois sur le sol africain.

"Nous devons impérativement donner une belle image de Dakar, à l'instar des grandes capitales du monde", a-t-elle ajouté.

La porte-parole du gouvernement a rappelé que l'occupation anarchique de la voie publique et la mendicité sont interdites par les lois et règlements en vigueur.

"Ces opérations en cours se font dans le respect de la légalité et traduisent la rupture voulue par les populations comme par les nouvelles autorités étatiques", a-t-elle indiqué, précisant qu'elles seront étendues à l'ensemble des localités du pays.

Maris Rose Khady Fatou Faye a par ailleurs assuré que l'État veillera à accompagner les personnes déguerpies afin de leur proposer "une solution pérenne et digne".

Lire l'article original sur APS.

