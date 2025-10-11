Dakar — La "Conférence de presse du gouvernement", intitulée "Kaddu" (parole en wolof), pour évoquer régulièrement les questions d'actualité, est un concept lancé par "devoir de transparence et de droit à l'information" des populations, a déclaré, vendredi, la Secrétaire d'Etat, porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye.

"Nous avons lancé ce concept pour discuter avec le peuple par devoir de transparence et par droit à l'information", a-t-elle souligné en ouverture de la première conférence de presse gouvernemental sous son ère.

Marie Rose Faye a fait son entrée dans le gouvernement lors du dernier réaménagement ministériel du 6 septembre, en tant que Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions et Porte-parole du gouvernement.

"On sera réguliers devant le peuple pour éclairer les décisions et les actes posés par le gouvernement. Nous voulons que les populations soient informées des décisions et des actes que le gouvernement pose", a-t-elle insisté.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye a traité de la "gestion des inondations et du bilan des opérations hivernales".

Le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy a fait le point sur la rentrée scolaire 2025-2026.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, devait faire son intervention sur les "opérations de réorganisation et de sécurisation de l'espace public", qu'il a entamées depuis quelques jours à Dakar et dans la banlieue, mais il est empêché au dernier moment.