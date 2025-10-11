Sénégal: Ziguinchor - Des journalistes et animateurs outillés pour lutter contre les rumeurs sur la vaccination

Ziguinchor — La Direction régionale de la santé de Ziguinchor (sud) a organisé, jeudi, une session d'orientation à l'intention des journalistes et animateurs des organes de presse locaux, dans le cadre du renforcement de leurs capacités sur les enjeux liés à la vaccination et à la gestion des rumeurs au sein des communautés, a constaté l'APS.

"Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional issu de la Stratégie nationale de vaccination. Elle vise à partager les résultats du Programme élargi de vaccination (PEV) au niveau de la région", a expliqué Raphaël Bakhoum, responsable du Bureau régional de l'éducation et de l'information sanitaire et sociale (BREISS).

Il a précisé que cette session a pour but de renforcer le rôle des médias dans la lutte contre l'infodémie, entendue comme la prolifération de fausses informations sur la vaccination, qui compromettent les acquis du programme de santé publique.

"Les rumeurs véhiculées au sein des communautés sur certains vaccins, notamment celui contre le papillomavirus humain (HPV), freinent l'adhésion des populations et nuisent considérablement aux efforts de prévention", a-t-il regretté.

M. Bakhoum a souligné que la vaccination contre le HPV, ciblant les filles âgées de 9 à 14 ans, est essentielle pour prévenir le cancer du col de l'utérus, deuxième cause de mortalité féminine liée au cancer au Sénégal.

"Certains pensent à tort que ce vaccin nuit à la fertilité des jeunes filles. Ce sont des idées fausses qu'il faut combattre", a-t-il affirmé, insistant sur le rôle crucial de la presse dans la diffusion d'informations fiables, accessibles et scientifiquement validées.

"Les vaccins administrés sont sûrs, efficaces et sans danger pour les enfants. Il est essentiel que la presse accompagne les autorités sanitaires en relayant des messages clairs et adaptés aux réalités locales", a-t-il conclu.

Cette rencontre avec les médias locaux s'inscrit dans une série d'activités de sensibilisation prévues par la Direction régionale de la santé de Ziguinchor pour améliorer la couverture vaccinale et restaurer la confiance des populations.