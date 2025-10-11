Sénégal: Pape Thiaw - 'Il nous reste une autre finale à domicile'

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal va jouer "une autre finale à domicile" contre la Mauritanie, mardi, pour définitivement se qualifier pour la Coupe du monde 2026, malgré large victoire des Lions contre le Soudan du Sud, vendredi, a déclaré le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw.

"Nous avons pris les trois points face à une équipe sud-soudanaise qui nous a mis en difficulté en première mi-temps. Nous avons pu rectifier le tir en deuxième mi-temps pour pouvoir nous imposer comme nous voulions le faire. Chose faite, nous restons dans la course", a-t-il dit.

Pape Thiaw considère, tout de même, que "rien n'est [encore] fait. La République démocratique du Congo (RDC) a gagné, il nous reste une autre finale à domicile", a-t-il dit.

Il s'exprimait en conférence de presse, à l'issue de la rencontre remportée (5-0) devant le Soudan du Sud à domicile, pour le compte de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le technicien sénégalais a déclaré qu'il s'attendait à un match difficile, soulignant que "l'essentiel était de prendre les trois points".

Il a salué la réaction de ses joueurs en seconde mi-temps, faisant remarquer que dans le groupe B, la qualification va se jouer lors de la dernière journée, cette poule étant de qualité et d'un niveau élevé, dit-il.

"Il nous reste un match. Nous allons nous concentrer et bien finir par une belle victoire devant notre public", a ajouté Pape Thiaw.

Les Lions ont fait un grand pas pour la qualification à la Coupe monde 2026, grâce à leur large succès (5-0) aux dépens de celle du Soudan du Sud, vendredi, à Juba.

Ismaila Sarr (29e et 53e mn), Sadio Mané (46e mn), Nicolas Jackson (59e mn) et Chérif Ndiaye (75e mn) sont les buteurs sénégalais.

Avec ce succès éclatant, les protégés de Pape Thiaw consolident leur première place dans la poule B avec 21 points, devant la RDC qui comptabilise 19 points.

Mardi, à Dakar, les Lions n'auront besoin que d'un match nul face au Mauritanie au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio pour valider leur quatrième qualification au Mondial, leur troisième consécutive.