Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye salue les résultats de la gestion des inondations 2025

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a qualifié de "globalement satisfaisant" le bilan de la gestion des inondations durant l'hivernage 2025, soulignant les efforts consentis par le gouvernement pour prévenir et atténuer les impacts des fortes pluies dans plusieurs localités du pays.

S'exprimant jeudi, lors de la conférence de presse gouvernementale (Kaddu), tenue au building administratif en présence du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, et de la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Faye, M. Dièye a rappelé "l'obligation de recevabilité" qui incombe aux autorités envers les citoyens, conformément à la Constitution.

"Cette conférence de presse est une obligation dans la mesure où nous avons une responsabilité, une obligation de recevabilité envers la population à qui la Constitution a conféré le droit à l'information", a-t-il déclaré en ouverture de son propos.

Le ministre est ensuite revenu sur le dispositif mis en place pour anticiper la saison des pluies 2025. Dès décembre 2024, a-t-il rappelé, son département a organisé une réunion d'évaluation de l'hivernage précédent afin d'identifier les acquis et les insuffisances, avant de mettre en oeuvre un plan d'action révisé.

Une réunion préparatoire tenue en avril 2025 a été suivie, le 12 mai, d'un conseil interministériel convoqué par le Premier ministre pour "décloisonner la prise en charge de cette question majeure et fondamentale".

Dans le cadre de ces préparatifs, les équipes du ministère ont sillonné plus de 5 000 km à travers les zones prioritaires. Les opérations ont permis le curage de 594 canalisations, la construction de 8 digues totalisant 15 km de linéaire, ainsi que la mise en place de passerelles d'eau à Fanaye, Kaffrine, Rufisque et Keur Massar, entre autres localités.

L'installation de bassins de rétention à Bakel, notamment le long du corridor Dakar-Bamako, a également permis de libérer cette route stratégique souvent coupée en période d'hivernage.

"La preuve la plus parlante de cette réussite, c'est la région de Kaffrine, épargnée cette année, contrairement à l'année dernière", s'est réjoui Cheikh Tidiane Dièye.

Il a toutefois reconnu des difficultés à Touba et à Bakel. Dans cette dernière localité, le gouvernement a distribué 2 000 matelas, 10 000 moustiquaires et une vingtaine de motopompes aux populations sinistrées.

Cheikh Tidiane Dièye a souligné que ces résultats ont été rendus possibles grâce à la matrice d'actions prioritaires mise en oeuvre par le gouvernement, dont le budget est passé de 2,6 milliards à 6,4 milliards de francs CFA.

Pour 2026, le ministre a annoncé plusieurs projets structurants, notamment la construction d'une digue à Yafera (Bakel) et l'aménagement de mares et marigots dans la même zone. À Touba, une cartographie des réseaux d'eau gravitaires a été réalisée en vue de la réhabilitation de la vallée du Sine et des lacs artificiels, qui seront transformés en zones agricoles. Des projets d'assainissement sont également prévus à Tivaouane.