Sénégal: Un premier cas de fièvre de la vallée du Rift enregistré à Fatick

Fatick — La région Fatick a enregistré, vendredi, son premier cas de fièvre de la vallée du Rift, a annoncé le directeur régional de la santé, docteur Assane Ndiaye.

Un "cas indexe" a été enregistré au poste de santé de Ndiaye-Ndiaye, un quartier populaire de la commune de Fatick.

Il a été identifié grâce à une structure de surveillance mise en place par la direction régionale de la santé pour identifier à temps les facteurs de risques.

"Une équipe s'est rendue au domicile du cas indexe où on a observé une nette amélioration de son état de santé", a indiqué docteur Ndiaye.

Il assure que tous les cas contacts et suspects font objet de surveillance.

Il a aussi précisé que la sous-brigade d'hygiène de Fatick a procédé à la désinfection des locaux et informé les populations sur les mesures de prévention à prendre.

Selon le directeur régional de la santé de Fatick, un comité multisectoriel de lutte a été mis en place, en collaboration avec le district sanitaire, le service de l'élevage, le point focal de surveillance et la sous-brigade d'hygiène pour préparer la riposte.