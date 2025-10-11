Rolf Mavitsi Nziengui, candidat UDB au second tour des législatives, a reçu un soutien, pas le moindre. Il s'agit des cadres de Makouké dont la notoriété et le bon sens ne sont plus à ignorer. Parmi ces cadres figurent Nicolas Lemme, Evoung Ndong King et Jean François Bidone Owanga (PDG), candidat malheureux au 1e tour des législatives.

Une source renseigne que Nicolas Lemme en est l'initiateur dudit soutien. D'autant qu'il a réuni tous ses collègues cadres résidents à Libreville. Un appel que les natifs dudit district n'ont pas trouvé d'inconvénients, à ne pas honorer de leur présence. Un seul point à l'ordre du jour : " se mettre tous derrière Mavitsi Nziengui, candidat UDB dans le 4e siège du département de l'Ogooué et des lacs ".

En effet, après la concertation de la capitale gabonaise, Nicolas Lemme, Evoung Ndong King et bien d'autres, ont rallié Makouké, le champ d'action de baille le 9 du mois en cours en rang serré avant d'organiser un meeting populaire XXL à la salle polyvalente de la localité. À croire qu'après la grande causerie, les bâtisseurs vont se déployer sur le terrain, pour une campagne de proximité vendredi 10 octobre. Histoire de ratisser large.

En prenant la parole devant les électeurs venus des quatre coins dudit district, Nicolas Lemme n'a pas manqué de rappeler à ses auditeurs que l'heure n'est plus à se tromper dans l'isoloir, comme ce fut le cas au premier tour. " Nous, cadres de la localité avons décidé d'être ensemble et tout faire pour le devenir de notre tendre cité. Les résolutions au sempiternel problème du bac sont en cours de téléchargement ", a déclaré le natif de Makouké village.

Avant d'affirmer que lesdits cadres vont s'asseoir dans les tout prochains jours, pour voir comment sponsoriser les piroguiers afin de ramener la traversée à 100 fcfa au lieu de 500 fcfa. " Effectivement les électeurs se sont trompés dans l'isoloir. D'autant que les consignes n'ont pas été respectées. En effet, nous nous sommes dits qu'aux locales, nous devrions voter Pierre Kessany, tête de liste UDB et Jean François Bidone Owanga, le PDGistes aux législatives. Malheureusement les électeurs ont fait l'inverse ", s'est désolé King.

Non sans dire attention ! Avant de dire " restons avec le pouvoir en place. Vous imaginez que vous voulez avoir des investissements dans ce district et que notre candidat perde cette élection. Imaginez le scénario. Nous devons d'abord donner au bâtisseur en chef ce qu'il veut avant d'espérer le développement tant attendu.

Nous sommes dans une nouvelle ère avec le président de République, Brice Clotaire Oligui Nguema. D'aucuns pensent que le PDG, nous a fait du tort. Non ! C'est par contre, nous les Hommes qui n'avions pas été à la hauteur. Assurément, nous n'avions point des bons messages et des bons représentants ", concluait le natif d'Amanengone.