Le retrait controversé de la candidature de Tatiana Mireille Bouyou, investie par l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) dans la circonscription de Mayumba, continue de susciter de vives réactions. Parmi les voix qui s'élèvent pour dénoncer cette décision, celle de l'honorable Justine Judith Lekogo, députée de la transition, résonne avec force.

Fidèle à ses principes de justice et d'équité, elle avait condamné fermement ce retrait, qu'elle jugeait contraire aux dispositions du Code électoral gabonais et aux valeurs fondamentales de la démocratie.

Une décision contraire à la loi électorale

Selon l'honorable Lekogo, la législation nationale ne laisse place à aucune ambiguïté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'article 80 du Code électoral précise clairement que : « Aucun candidat n'est admis à se retirer après le dépôt de la déclaration de candidature. »

De ce fait, le retrait de la candidature de Madame Bouyou, déjà validée par la commission électorale et passe au second tour constitue une entorse manifeste à la loi. « Le respect du cadre légal n'est pas une question d'opinion ou de convenance politique. C'est un impératif républicain », aurait-elle déclaré lors d'un échange avec des médias locaux.

La voix du peuple avant tout

Pour la députée de la transition, cette situation va au-delà du simple cadre partisan.

Elle y voit une menace directe pour la souveraineté du peuple de Mayumba, seul habilité à choisir librement ses représentants. « Les électeurs doivent pouvoir s'exprimer sans qu'aucune pression ou manoeuvre interne ne vienne restreindre leur choix. C'est à eux, et à eux seuls, de décider dans les urnes », insiste-t-elle.

Un appel à la responsabilité politique

L'honorable Justine Judith Lekogo invitait par ailleurs les dirigeants de l'UDB à faire preuve de responsabilité et de respect des institutions. Elle rappelle que la crédibilité d'un parti politique repose avant tout sur son attachement à l'État de droit. « Le respect du Code électoral n'est pas négociable. C'est la condition première pour garantir des élections libres, transparentes et apaisées », a-t-elle souligné.

La démocratie en ligne de mire

En réaffirmant son soutien à la candidate Tatiana Mireille Bouyou, l'honorable Lekogo se positionne comme une défenseure de la voix du peuple et de l'intégrité démocratique. Son intervention met en lumière un enjeu crucial : celui du respect des règles électorales dans un contexte politique en pleine mutation. « La démocratie ne se construit pas sur la peur ou la contrainte, mais sur la liberté de choisir », conclut-elle avec détermination.