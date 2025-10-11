Gabon: Aubameyang puissance 4 !

10 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par Fred Koumba

Le football africain tient son nouveau conte de fées ! À l'occasion d'un match haletant contre la Gambie, le Gabon s'impose 4-3 dans un scénario digne des plus grandes épopées, sous la baguette d'un Pierre-Emerick Aubameyang en état de grâce.

Auteur d'un quadruplé, l'attaquant a porté son équipe en renversant à lui seul une défense gambienne dépassée par la vitesse, la technique et la rage de vaincre du capitaine gabonais. Son troisième mais, un exploit acrobatique, restera gravé dans les mémoires, tout comme sa célébration partagée avec des supporters euphoriques.

La Gambie, pourtant combative, n'a rien pu faire face à la tornade Aubameyang dont l'instinct de buteur a éclairé la rencontre, réveillant l'espoir de tout un peuple. Le football gabonais s'offre une nuit inoubliable : il y aura un avant et un après ce festival signé Pierre-Emerick Aubameyang, désormais légende vivante des Panthères.

