Madame Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon, a offert ce jeudi 09 octobre 2025, un lot de kits scolaires au Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance destinés aux enfants vulnérables, répertoriés par la direction générale de la Protection des veuves et Orphelins.

En l'absence de Madame Elodie Diane Fouefoue épouse Sandjoh, Ministre de ce département, les kits ont été réceptionnés par le Directeur de Cabinet, M. Sosthène Ngokila.

Cette noble action de la Première Dame témoigne du soutien constant qu'elle ne cesse d'apporter au Ministère dans son engagement en vue de la mise en oeuvre pratique de la politique du Chef de l'Etat, S.EM. Brice Clotaire Oligui Nguema, en matière d'encadrement et de promotion de l'enfance. En ce debut d'année scolaire, ces kits feront l'objet de distribution aux enfants gabonais dans le besoin.