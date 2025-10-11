Gabon: Des kits scolaires au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance offerts par la Première Dame

10 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MFFPE

Madame Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon, a offert ce jeudi 09 octobre 2025, un lot de kits scolaires au Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance destinés aux enfants vulnérables, répertoriés par la direction générale de la Protection des veuves et Orphelins.

En l'absence de Madame Elodie Diane Fouefoue épouse Sandjoh, Ministre de ce département, les kits ont été réceptionnés par le Directeur de Cabinet, M. Sosthène Ngokila.

Cette noble action de la Première Dame témoigne du soutien constant qu'elle ne cesse d'apporter au Ministère dans son engagement en vue de la mise en oeuvre pratique de la politique du Chef de l'Etat, S.EM. Brice Clotaire Oligui Nguema, en matière d'encadrement et de promotion de l'enfance. En ce debut d'année scolaire, ces kits feront l'objet de distribution aux enfants gabonais dans le besoin.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.