Gabon: Signature du Contrat 'Dinonga-Irondou' - Le pays affirme sa souveraineté énergétique !

10 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MPG

Cet après-midi, au siège du ministère du Pétrole et du Gaz, le ministre Sosthène Nguema Nguema et l'Administrateur Directeur Général de la Gabon Oil Company (GOC), Marcellin Simba Ngabi, ont procédé à la signature du Contrat d'Exploration et de Partage de Production (CEPP) "Dinonga-Irondou".

Ce partenariat stratégique marque une nouvelle étape dans la relance du secteur pétrolier national, avec le redéploiement des champs matures de Tsiengui et Obangué, désormais opérés par la GOC, bras séculier de l'État dans la gestion pétrolière.

Pour le ministre Sosthène Nguema Nguema, cette signature illustre « la volonté du gouvernement de replacer la valeur nationale au centre de l'industrie pétrolière », conformément à la vision du Président de la République, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema.

L'ADG Marcellin Simba Ngabi, quant à lui, a salué « un cadre légal clair et rassurant pour une production sereine et durable », tout en rappelant les investissements déjà engagés par la GOC pour moderniser les installations et renforcer la performance opérationnelle des sites.

Objectif : accroître la production onshore, créer des emplois, et maximiser les revenus de l'État au service du développement national. Avec "Dinonga-Irondou", le Gabon fait un pas décisif vers une véritable souveraineté énergétique, celle d'un pays qui produit pour lui-même, par lui-même, et pour les générations futures.

