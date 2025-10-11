Gabon: Brice Oligui Nguema à Makongonio pour toucher du doigt les chantiers en cours

10 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

En marge de sa visite privée, le Président de la République s'est rendu ce jeudi à Makongonio, dans le département de la Boumi Louetsi, pour constater l'avancement des chantiers en cours.

Arrivé par voie terrestre, le Chef de l'État a d'abord parcouru le chantier de la route Lebamba-Makongonio, avant de visiter plusieurs infrastructures en construction ,entre autres :

- la station-service GAB'OIL ;

- les logements en chantier ;

- le futur marché ;

- le stade ;

ainsi que des établissements sanitaires et scolaires.

Le Président s'est également recueilli au Mémorial de la catastrophe aérienne de Makongonio, où il a signé le livre d'or en hommage aux victimes.

Sa visite s'est achevée par une rencontre avec la notabilité locale, marquant un moment d'échange et d'écoute avec les forces vives de la localité.

