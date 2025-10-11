Dans une déclaration vibrante faite à la presse ce vendredi, Me El Hadji Diouf, avocat du couple Aliou Sall, a vivement dénoncé la prolongation de la garde à vue de son client et de son épouse, malgré le dépôt d'une caution de 240 millions de francs CFA. Une somme que, selon lui, le couple a offerte pour « obtenir sa liberté », sans qu'aucune irrégularité ne puisse leur être reprochée.

« Ce couple n'a rien volé », martèle Me Diouf. « Ils possèdent une société immobilière ayant mené des transactions limpides, normales et légales ».

Face aux interrogations judiciaires concernant plusieurs mouvements de fonds -- 150 millions, 70 millions et 20 millions -- l'avocat assure que toutes les justifications ont été apportées, pièces à l'appui : documents bancaires, accords de partenariats, et preuves d'investissements immobiliers.

Pourtant, malgré la présentation de cette caution au pôle judiciaire financier, la liberté des époux Sall reste suspendue à la décision du procureur. Me Diouf regrette que ce dernier, « arrivé très tard après la prière », n'ait pas eu le temps d'examiner le dossier.

Il rappelle que la loi n'impose pas de soumettre l'offre de caution au procureur, soulignant que cette étape n'était qu'une mesure de courtoisie judiciaire. « Le juge est souverain. Il a l'impérium. C'est lui seul qui décide », insiste-t-il.

Le retour en liberté du couple ne serait désormais plus qu'une question de procédure : une ordonnance attendue du juge, un dépôt formel à la Caisse de dépôt et de consignation, puis la remise de la quittance.

Mais pour Me Diouf, ce retard administratif prend la forme d'une véritable épreuve. « Ce week-end est une souffrance, une humiliation de plus. Ils auraient pu être libérés aujourd'hui et convoqués lundi. »

Confiant malgré tout dans l'issue prochaine de l'affaire, l'avocat promet un « retour triomphal » de ses clients. Une affaire à suivre de près, tant elle mêle droit, procédures et tensions autour d'un couple désormais au coeur de l'attention médiatique.