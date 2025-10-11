Afrique: Éliminatoires mondial 2026 - Sud Soudan-Sénégal à Juba (13h) - Le virage décisif pour les Lions

Le Sénégal affronte ce vendredi 10 octobre au National Stadium de Juba, le Sud Soudan dans le cadre de la 9e et avant dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026. Bien installés à la tête du groupe B, les Lions auront pour objectif de ramener les 3 points et de faire un pas décisif vers la qualification directe à une troisième participation d'affilée à la Coupe du monde. En attendant de parachever quatre jours plus tard leur parcours avec une dernière rencontre à domicile face à la Mauritanie au stade Abdoulaye Wade.

Le Sénégal engage ce vendredi un tournant décisif sur le chemin des éliminatoires avec la rencontre qui va l'opposer au Sud Soudan pour le compte de la 9e et avant-dernière journée du groupe B. Après la cruciale victoire arrachée lors du déplacement en Rd Congo (2-3), les Lions se sont 'installés solidement à la tête de leur groupe (18 points) soit deux points sur les Léopards, leurs principaux concurrents (16 points). Suffisant pour prendre une sérieuse option vers l'obtention du ticket direct de la qualification.

Les enjeux sont clairement campés pour l'équipe de Pape Bouna Thiaw. Aujourd'hui, l'objectif est clair : confirmer leur statut de leader et décrocher les trois points. Au vu de leur standing et leur statut de favori, l'objectif est atteignable et largement à la portée des coéquipiers de Sadio Mané. Lors de leur première confrontation le 18 novembre 2023, en éliminatoires, le Sénégal était un cran au-dessus et avait réussi une véritable démonstration.

Un doublé de Sadio Mané et des buts de Pape Matar Sarr et Lamine Camara avaient permis de s'imposer largement (4-0). Ces retrouvailles arrivent cependant dans un contexte assez différent. Les Lions devraient sans conteste s'attendre à une forte opposition. Déjà éliminée de la course de la qualification et relégué à la dernière place (6e, 4 points), les Sud soudanais vont jouer crânement leur va tout afin de réussir une sortie plus honorable devant leur public.

Confronté à une cascade de forfaits va la suite des blessures de Lamine Camara, Habib Diarra, de Boulaye Dia et la suspension de Pape Alassane Guéye, le sélectionneur Pape Thiaw ne manque d'atouts et un groupe assez étoffé pour pallier l'absence de ses tauliers du milieu et réussir sa mission à Juba.

Le Sénégal a besoin de quatre points pour valider une quatrième qualification au Mondial, la troisième consécutive. Les Lions auront en même temps l'oeil tourné sur l'autre match du groupe B opposant la RD Congo au Togo au stade Kegue de Lomé dont le résultat est tout aussi déterminant dans la course.

Quatre jours plus tard, le Sénégal terminera la phase des éliminatoires en recevant mardi prochain 14 octobre au stade Abdoulaye Wade les Mourabitounes de la Mauritanie déjà éliminés.