Maroc: Courte victoire du Onze national sur son homologue bahreïni

Performants depuis juin 2024, les Lions de l'Atlas, vainqueurs face au Bahreïn en match amical par 1 but à 0, jeudi au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, enchaînent une série impressionnante de 15 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et sont désormais en coude à coude avec l'Espagne.

Les protégés de Walid Regragui sont désormais à un pas pour détenir le record historique de séquence de victoires consécutives lors de leur prochaine sortie face au Congo, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires africaines du Mondial (groupe E), mardi prochain.

Dès l'entame de la rencontre, les Lions de l'Atlas sont montés en puissance vers le filet du Bahreïn pour ouvrir le score, en partant des flancs menés par Achraf Hakimi, Ismael Saibari et Abdessamad Ezzalzouli.

Face à la déferlante offensive des Lions de l'Atlas, les joueurs bahreïnis ont formé un bloc bas pour tenter de stopper les tentatives marocaines de prendre l'avantage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Campant dans la zone adverse, la pression des hommes de Walid Regragui est allée crescendo, grâce à un compartiment offensif dynamique et un milieu de terrain bien en place.

Ayoub El Kaabi a failli ouvrir le score à la 23e minute de jeu dans un face à face qui a tourné en faveur du gardien bahreïni Ibrahim Khalil. De leur côté, Jawad El Yamiq (33e), Abdessamad Ezzalzouli (36e) et Ismael Saibari (45+3e) se sont retrouvés face à de sérieuses occasions pour ouvrir le score, mais leurs frappes sont passées à côté de la lucarne du Bahreïn.

En manque de solutions face au bloc bas de leur adversaire du jour, les éléments nationaux ont diversifié leur jeu pour défaire la défense du Bahreïn, sans parvenir à prendre l'avantage.

De retour des vestiaires, l'alignement de Hamza Igamane, de Youssef En-Nesyri, d'Eliesse Benseghir et d'Oussama Targhaline (69e), a dynamisé la ligne offensive des Lions de l'Atlas, qui ont joué toutes leurs cartes pour tenter de décrocher le but de la victoire, mais ont buté sur une défense compacte et avertie du Bahreïn.

Ces changements effectués par Walid Regragui ont apporté le résultat escompté et ont permis aux Lions de l'Atlas de marquer le but de la délivrance par Jawad El Yamiq dans le temps additionnel (90+4e), qui a réussi à tromper la vigilance de la défense du Bahreïn.

L'équipe nationale affrontera son homologue congolaise, mardi prochain sur la pelouse du même stade, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires africaines du Mondial (groupe E).

La sélection marocaine a assuré sa qualification pour le Mondial-2026 dès la 7ème journée, en battant le Niger par 5 buts à 0, le 5 septembre à Rabat.