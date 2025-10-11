Congo-Brazzaville: Hôpital de référence de Talangaï - Dépistage gratuit de la sécheresse oculaire

10 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

A l'occasion de la Journée mondiale de la vue célébrée le deuxième jeudi du mois d'octobre, le service ophtalmologie de l'Hôpital de référence du district sanitaire de Talangaï, le 6e arrondissement de Brazzaville, a organisé une campagne spéciale pour sensibiliser la population à la sécheresse oculaire.

La sécheresse oculaire, appelée encore « Syndrome de l'oeil sec », est un type d'affection touchant le système lacrymal chez l'humain ou chez l'animal. Elle peut être congénitale ou acquise, et peut entrainer une « xérophtalmie ».

C'est pour prévenir cette pathologie que l'Hôpital de référence de Talangaï a initié la campagne dépistage qui s'est tenue du 9 au 10 octobre, sur le thème « Aimez vos yeux ».

Des dizaines de patients souffrant des maladies oculaires y ont participé, et se sont faits dépister de cette pathologie, du glaucome, de la cataracte ainsi que de bien d'autres maladies oculaires. L'objectif a été de sensibiliser la population à cette maladie, mais aussi de lui montrer comment elle doit prendre soins de ses yeux pour les garder en bonne santé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Hormis la sécheresse oculaire, la campagne permettra de dépister aussi le glaucome, la cataracte et bien d'autres pathologies oculaires. Une fois que le patient est dépisté positif, il est orienté vers le service habilité. L'objectif est d'informer la population de cette pathologie, mais aussi de lui montrer comment qu'elle doit prendre soins de ses yeux. Et parmi les remèdes, elle doit manger beaucoup de légumes, de fruits et prendre au moins deux litres par jour », a expliqué la Dr Eurydice Lebondzo, cheffe de service ophtalmologie à l'Hôpital de référence de Talangaï.

Pour renforcer la prise en charge des patients souffrant de ces pathologies oculaires, elle a annoncé l'ouverture, le 20 novembre prochain, d'une grande campagne de dépistage et de traitement gratuit de de la cataracte. Celle-ci sera animée par des ophtalmologues soudanais.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.