Congo-Brazzaville: Hôpital de référence de Talangaï - Dépistage gratuit de la sécheresse oculaire

A l'occasion de la Journée mondiale de la vue célébrée le deuxième jeudi du mois d'octobre, le service ophtalmologie de l'Hôpital de référence du district sanitaire de Talangaï, le 6e arrondissement de Brazzaville, a organisé une campagne spéciale pour sensibiliser la population à la sécheresse oculaire.

La sécheresse oculaire, appelée encore « Syndrome de l'oeil sec », est un type d'affection touchant le système lacrymal chez l'humain ou chez l'animal. Elle peut être congénitale ou acquise, et peut entrainer une « xérophtalmie ».

C'est pour prévenir cette pathologie que l'Hôpital de référence de Talangaï a initié la campagne dépistage qui s'est tenue du 9 au 10 octobre, sur le thème « Aimez vos yeux ».

Des dizaines de patients souffrant des maladies oculaires y ont participé, et se sont faits dépister de cette pathologie, du glaucome, de la cataracte ainsi que de bien d'autres maladies oculaires. L'objectif a été de sensibiliser la population à cette maladie, mais aussi de lui montrer comment elle doit prendre soins de ses yeux pour les garder en bonne santé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Hormis la sécheresse oculaire, la campagne permettra de dépister aussi le glaucome, la cataracte et bien d'autres pathologies oculaires. Une fois que le patient est dépisté positif, il est orienté vers le service habilité. L'objectif est d'informer la population de cette pathologie, mais aussi de lui montrer comment qu'elle doit prendre soins de ses yeux. Et parmi les remèdes, elle doit manger beaucoup de légumes, de fruits et prendre au moins deux litres par jour », a expliqué la Dr Eurydice Lebondzo, cheffe de service ophtalmologie à l'Hôpital de référence de Talangaï.

Pour renforcer la prise en charge des patients souffrant de ces pathologies oculaires, elle a annoncé l'ouverture, le 20 novembre prochain, d'une grande campagne de dépistage et de traitement gratuit de de la cataracte. Celle-ci sera animée par des ophtalmologues soudanais.