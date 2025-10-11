Congo-Brazzaville: 6e congrès du PCT - Les préparatifs vont bon train

Sur les sept commissions thématiques mises en place, cinq ont déjà déposé leurs rapports en attendant les deux autres qui le feront sous peu. Le constat a été fait le 9 octobre lors de la réunion de la coordination du comité préparatoire du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail (PCT).

Réunie sous la direction de son président, Pierre Moussa, la coordination du comité préparatoire du prochain congrès du PCT a examiné l'évolution des travaux réalisés dans les sept commissions thématiques et les sept commissions techniques.

« Au cours de cette réunion, nous avons pu nous rendre compte que toutes les commissions, quasiment toutes, ont déjà déposé leurs rapports, il ne reste que deux commissions qui s'apprêteront à le faire très vite. Nous pensons que nous restons dans le timing du chronogramme du congrès même s'il y a quelques aménagements que nous avons dû faire. Mais pour l'ensemble, le tout se déroule très bien », a expliqué le rapporteur adjoint du comité préparatoire, Antoinette Kebi.

Selon elle, la coordination est confiante de tout ce qui se passe au niveau des commissions en attendant la réunion avec le comité d'organisation technique qui va regarder ces documents avant de les envoyer à la réunion du bureau politique qui les transmettra ensuite au Comité central. « Donc, la première étape c'est la réunion de la coordination qui sera suivie de la rencontre du comité, et à la fin, nous aurons le bureau politique et le Comité central avant d'arriver aux fédéraux », a-t-elle poursuivi.

S'agissant des cotisations spéciales, la coordination a exprimé sa satisfaction, même si elle est encore loin d'atteindre le montant fixé. « Nous pensons qu'il faudra encore booster un peu plus chacun de nous pour que nous puissions avoir le montant prévu dès le départ. Nous pouvons dire que nous sommes autour de 55% encore, ce n'est pas beaucoup, mais nous pensons que nous allons y arriver si tout le monde met la main à la pâte », a indiqué Antoinette Kebi.

L'ouverture des travaux du 6e congrès ordinaire du PCT, initialement prévue le 19 ou 20 décembre, pourrait avoir lieu le 27 du même mois en raison de la clôture de la session budgétaire au niveau des deux chambres du Parlement, le 23 décembre. D'après le rapporteur adjoint du comité préparatoire, les dates seront validées par le Comité central du parti.

Notons que dans le cadre des préparatifs de son 6e congrès ordinaire, le PCT a mis en place sept commissions thématiques. Il s'agit notamment des commissions politique ; doctrine économique et financière du parti ; réformes institutionnelles et organisationnelles du parti ; politique sociale et culturelle du parti ; unions catégorielles et mouvement associatif ; politique de communication du parti ; politique environnementale et développement durable du parti.

Concernant les commissions techniques, on note la commission logistique du congrès ; la commission finances; la commission communication du congrès ; la commission protocole, transport et hébergement ; la commission investiture des congressistes, ainsi que les commissions santé et sécurité.