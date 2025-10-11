Afrique Centrale: Open de Lubumbashi - Le Golf club de Brazzaville fait triompher le Congo

Roxy-Désiré Pango Mashimango, du Golf Club de Brazzaville, a remporté la troisième série du 46e Open de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, signant ainsi une victoire historique pour le golf congolais qui affiche son renouveau au-delà des frontières nationales.

Avec un score cumulé de 107 points en stableford sur trois jours, Roxy-Désiré Pango Mashimango, vainqueur de la troisième série, a devancé son plus proche rival (102 points), au terme d'un tournoi âprement disputé. « Cette victoire, je la dédie à mon club et à tout un pays», a-t-il déclaré en se montrant fier de ce que sa performance a fait retentir l'hymne du Congo sur la première marche du podium du 46e Open de Lubumbashi.

Pour Grégoire Piller, président du Golf club de Brazzaville, cette victoire n'est pas un aboutissement, mais un point de départ : « Le Congo mérite d'être une nation de golf. Nous aurons, du 28 au 30 novembre prochain, l'honneur d'accueillir le premier Open de Brazzaville, le premier de l'histoire de notre pays. Ce ne sera pas seulement un tournoi mais aussi et surtout un acte fondateur, un moment d'unité nationale, de fierté partagée. Le golf congolais entre dans une nouvelle ère, et Brazzaville en sera le coeur battant. »

Par ailleurs, en termes de performances, Julien Poisson, du Golf club de Diosso, a complété la 5e place de la troisième série, avec 90 points cumulés dans cette compétition à laquelle 165 joueurs venus de plusieurs pays d'Afrique centrale ont participé du 2 au 4 octobre. Une manière pour eux de confirmer la vitalité du golf régional.

La dynamique impulsée par le Golf club de Brazzaville a été saluée par ses partenaires, notamment Tony Ndossa, directeur de la banque des particuliers à Ecobank Congo, qui en est le sponsor officiel. « Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est bien plus qu'un succès sportif. C'est la preuve qu'un sport d'élégance, de discipline et de respect peut devenir un moteur d'image et de cohésion pour tout un pays. Le Golf Club de Brazzaville incarne cette ambition », a-t-il indiqué.

Avec le triomphe de Roxy-Désiré Pango Mashimango à Lubumbashi, la tenue du premier Open de Brazzaville et le lancement officiel de la Fédération congolaise de golf, prévu le 27 novembre prochain, une nouvelle page s'ouvre pour le golf congolais, qui s'affirme comme une terre fière, ambitieuse et tournée vers l'avenir.