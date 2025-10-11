Tunisie: Jamila Boulakbeche bat deux records au 800 m nage libre à l'Open des Alpes

La nageuse tunisienne Jamila Boulakbeche a signé une entrée fracassante en bassin de 25 mètres lors de l'Open des Alpes, qui se déroule du 10 au 12 octobre à Martigues. Fraîchement installée dans cette ville depuis le 1er septembre, l'athlète a brillamment entamé sa saison sous la houlette du célèbre entraîneur Philippe Lucas.

Engagée sur le 800 m nage libre, Boulakbeche a réalisé un chrono impressionnant de 8 minutes 41 secondes et 12 centièmes, battant deux records à la fois : le record national tunisien, vieux de 18 ans (8'48"88), et le record arabe, établi en 2018 (8'44"01).

Cette performance remarquable lui a valu une troisième place sur le podium, confirmant son excellent niveau malgré un programme d'entraînement intensif depuis son arrivée en France.

La nageuse tunisienne poursuivra sa participation à l'Open des Alpes avec deux nouvelles épreuves au programme samedi : le 100 m nage libre (séries à partir de 9h30) et le 400 m nage libre (finale prévue à 17h14).

Une entrée prometteuse pour Jamila Boulakbeche, qui confirme sa montée en puissance sur la scène internationale.