Tunisie: Le Tunisien Ahmed Jaoudi brille aux États-Unis et domine le 1000 yards nage libre

10 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le nageur tunisien Ahmed Jaoudi a une nouvelle fois confirmé son talent lors du championnat universitaire américain de natation (NCAA), en offrant une performance éclatante sous les couleurs de l'Université de Floride.

Vendredi 10 octobre 2025, lors de la rencontre opposant l'Université de Floride à celle de Virginie à Gainesville (Floride), Jaoudi s'est imposé magistralement sur l'épreuve du 1000 yards nage libre (soit environ 914 mètres), réalisant un chrono impressionnant de 8:44.85. Ce temps, excellent en début de saison, le rapproche du record de l'Université de Floride, et le propulse en tête du classement national universitaire dans cette distance.

C'était par ailleurs la première fois que le nageur tunisien disputait cette épreuve dans le championnat américain, confirmant son statut de véritable étoile montante du demi-fond.

L'Université de Floride a d'ailleurs dominé le podium, avec Giovanni Linscheer (9:00.22) et Eric Brown (9:05.41) complétant le trio gagnant.

Avec cette victoire éclatante, Ahmed Jaoudi confirme qu'il est l'un des plus prometteurs ambassadeurs de la natation tunisienne à l'international.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.