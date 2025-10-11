Tunisie: Le Tunisien Ahmed Jaoudi brille aux États-Unis et domine le 1000 yards nage libre

Le nageur tunisien Ahmed Jaoudi a une nouvelle fois confirmé son talent lors du championnat universitaire américain de natation (NCAA), en offrant une performance éclatante sous les couleurs de l'Université de Floride.

Vendredi 10 octobre 2025, lors de la rencontre opposant l'Université de Floride à celle de Virginie à Gainesville (Floride), Jaoudi s'est imposé magistralement sur l'épreuve du 1000 yards nage libre (soit environ 914 mètres), réalisant un chrono impressionnant de 8:44.85. Ce temps, excellent en début de saison, le rapproche du record de l'Université de Floride, et le propulse en tête du classement national universitaire dans cette distance.

C'était par ailleurs la première fois que le nageur tunisien disputait cette épreuve dans le championnat américain, confirmant son statut de véritable étoile montante du demi-fond.

L'Université de Floride a d'ailleurs dominé le podium, avec Giovanni Linscheer (9:00.22) et Eric Brown (9:05.41) complétant le trio gagnant.

Avec cette victoire éclatante, Ahmed Jaoudi confirme qu'il est l'un des plus prometteurs ambassadeurs de la natation tunisienne à l'international.