Tunisie: Saisie massive dans une usine de fromages à Sousse

L'Instance nationale de sécurité alimentaire de Sousse, en coordination avec la garde municipale de Kalaâ Sghira, a saisi hier, 9 octobre, 5000 kg d'un produit alimentaire non conforme dans une usine de fromages.

Selon Belkacem Kadri, directeur régional de la sécurité sanitaire à Sousse, l'autocontrôle était absent, l'origine des matières premières inconnue, l'autorisation de mise sur le marché inexistante, et les conditions de stockage insalubres. De plus, aucun suivi médical du personnel manipulant les denrées n'était assuré.

Dans une autre opération menée conjointement avec les services du commerce et les autorités municipales, les équipes de contrôle ont également saisi 635 kg de dattes, 300 kg d'oignons et 45 kg de tomates pourries dans des chambres froides situées à Zaouiet Sousse.

La marchandise saisie a été détruite, en attendant l'achèvement des procédures légales.