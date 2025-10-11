Togo: Appui au secteur agricole

10 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a accordé au Togo un financement de 20 milliards de Fcfa destiné à soutenir la phase 1 du programme national de mécanisation agricole et d'irrigation.

Décision annoncée jeudi lors du conseil d'administration de la Banque.

Le financement permettra notamment de renforcer les capacités opérationnelles des Centres Régionaux de Mécanisation Agricole (CRMA) grâce à l'acquisition d'équipements modernes : tracteurs, semoirs, moissonneuses-batteuses, systèmes d'irrigation, entre autres. Objectif : accroître les rendements agricoles et réduire la pénibilité du travail des producteurs.

Mais l'impact ne s'arrête pas là. L'appui de la BOAD permettra également l'extension de ces centres à d'autres régions du pays, dans une logique d'équité territoriale et d'optimisation des ressources disponibles.

Les Centres régionaux ont été lancés en 2023 à Kara et Kpalimé avec le soutien des partenaires techniques et financiers.

Ces centres constituent l'un des piliers du Plan national de développement agricole, en cohérence avec les objectifs de la Feuille de route gouvernementale 2025.

Concrètement, les CRMA visent à rendre accessibles les services de mécanisation aux producteurs, en particulier aux petits exploitants, tout en favorisant l'augmentation des superficies cultivées et l'introduction de techniques modernes de culture.

