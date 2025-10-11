Burkina Faso: Défense du territoire national - De l'armement lourd de dernière génération pour l'Armée

10 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, poursuit sa stratégie d'équipement des Forces armées nationales. Le Chef suprême des forces Armées nationale a remis ce vendredi 10 octobre 2025 un important lot de matériels militaire au ministère de la Défense et des anciens combattants au profit du Bataillon de campagne et d'intervention rapide (BACIR) et de la Brigade blindée d'intervention rapide (BBIR).

« Je vous remets officiellement les clés de ces moyens d'assaut et d'appui », déclare le Chef suprême des forces armées nationale, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, en remettant les clés des engins au Ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le Général de brigade Célestin SIMPORÉ.

Ce matériel vient renforcer les capacités opérationnelles des troupes engagées sur les différents théâtres d'opérations et rassurer le peuple burkinabè de la capacité de ses dirigeants à le défendre.

Pour le général SIMPORÉ, « c'est du matériel de cavalerie pour apporter une plus grande puissance de feu, un appui aux unités déployées sur le terrain, qui vient à point nommé pour la montée en puissance de l'Armée burkinabè ».

Ces engins sont composés de canons d'assaut VN 22B, de systèmes lance-roquettes multiples modulaires, de systèmes de mortiers obusiers 120 mm, de systèmes obusiers D30. Ces véhicules blindés sont équipés de dispositif de missile guidé au laser. Ils se distinguent par leur mobilité et leur puissance de feu.

Cette remise s'inscrit dans la dynamique de doter les Forces armées nationale de moyens nécessaires pour sa défense, pour assurer l'intégrité du territoire après la reconquête intégrale, indique le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des anciens combattants.

