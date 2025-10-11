Burkina Faso: Cour d'appel de Fada N'Gourma - Trois nouveaux magistrats installés

Les magistrats Kiswendsida Fidèle Jean Rémi Compaoré, Daouda Ouédraogo et Yempabou Onadja, nommés, respectivement, vice-président, président de chambre et conseiller à la Cour d'appel de Fada N'Gourma, ont été installés, jeudi 9 octobre 2025, dans leurs fonctions.

La Cour d'appel de Fada N'Gourma a accueilli trois nouveaux magistrats dans ses rangs. Il s'agit de Kiswendsida Fidèle Jean Rémi Compaoré, de Daouda Ouédraogo et de Yempabou Onadja, nommés, respectivement, vice-président, président de chambre et conseiller. Ils ont été installés, jeudi 9 octobre 2025, par le premier président de la juridiction, Fortuné Gaétan Zongo, au cours d'une audience solennelle conformément à la tradition judiciaire.

Tous les trois ont derrière eux un parcours académique et professionnel riche, marqué par une ascension « impressionnante » au sein de la magistrature. En effet, le nouveau vice-président, Kiswendsida Fidèle Jean Rémi Compaoré, magistrat de grade exceptionnel, totalise 20 ans d'expériences dans l'administration judiciaire. Avant sa promotion, il exerçait les fonctions de président de chambre à la même Cour d'appel.

Son promotionnaire Daouda Ouédraogo, également magistrat de grade exceptionnel et fort de 20 ans de service, quitte le Tribunal de grande instance (TGI) de Tenkodogo, où il était président, pour rejoindre la Cour d'appel de Fada N'Gourma. Quant à Yempabou Onadja, désormais conseiller, il occupait jusqu'à sa nomination le poste de président du TGI de Bogandé.

« Dîtes le droit avec équité, indépendance et humanité »

Saluant la qualité du parcours des promus, le PG Compaoré a estimé que leur nomination n'est pas le fruit du hasard. « Depuis leurs débuts jusqu'à aujourd'hui, ils ont su conjuguer rigueur, impartialité et sens du devoir. Cette promotion est la juste reconnaissance de leurs compétences et de leur intégrité », a-t-il déclaré. Il a, toutefois, rappelé les nombreux défis auxquels fait face cette juridiction de second degré, chargée de réexaminer et de corriger les décisions rendues en première instance.

« Vous devez, au quotidien, appliquer la loi avec rigueur dans le respect des droits de la défense et de la dignité humaine, accompagner les jeunes magistrats et collaborer étroitement avec le parquet général pour une justice crédible, efficace et apaisée », a conseillé le procureur général. En un mot, a-t-il dit, toute la chaine judiciaire et la nation burkinabè les exhorte à « dire le droit avec équité, indépendance et humanité ».

Au nom des trois, Yempabou Onadja a exprimé sa gratitude à la hiérarchie pour la confiance placée en eux et a reconnu « la lourdeur et l'immensité » de la mission qui leur incombe. « Nous mesurons pleinement la responsabilité que nous venons d'endosser et nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes pour mériter cette confiance », a-t-il assuré.

Avant de prononcer la formule d'installation et de lever l'audience, le premier président de la juridiction, Fortuné Gaétan Zongo, a donné acte au parquet général pour ses réquisitions et au greffe pour la lecture des textes réglementaires. Pour mémoire, la Cour d'appel de Fada N'Gourma couvre actuellement quatre régions : le Gourma, la Tapoa, la Sirba et le Nakambé, ainsi que huit provinces.