Ile Maurice: Vers un encadrement plus rigoureux et éthique du secteur

Le ministère du Travail et des relations industrielles a franchi une nouvelle étape dans la réforme du marché de l'emploi avec la publication, en octobre, des Guidelines on Private Recruitment Agencies Regulations. Ces directives, émises sous l'autorité de la Private Recruitment Agencies Act 2023 et des Regulations 2025, visent à encadrer plus strictement les agences de recrutement privées à Maurice. Objectif : instaurer un système plus transparent, professionnel et éthique, qui protège à la fois les travailleurs mauriciens et étrangers contre toute forme d'exploitation.

Les nouvelles dispositions viennent professionnaliser un secteur longtemps pointé du doigt pour son manque de régulation. Inspirées des standards internationaux de l'International Recruitment Integrity System, elles précisent désormais trois types de licences distinctes : le recrutement de citoyens mauriciens pour un emploi à Maurice, le recrutement de citoyens mauriciens pour un emploi à l'étranger et le recrutement de non-citoyens pour un emploi à Maurice.

Chaque catégorie de licence requiert une demande spécifique accompagnée de plusieurs pièces justificatives : certificat d'incorporation, certificat de moralité des dirigeants, états financiers des trois dernières années, Building and Land Use Permit et preuve d'adresse professionnelle.

Les agences doivent également prouver leur expertise technique en matière de recrutement, leur connaissance des lois du travail locales et, le cas échéant, de celles du pays d'accueil. Avant toute délivrance de licence, une inspection des locaux par des officiers du ministère est obligatoire. Les bureaux doivent être convenablement aménagés, dotés d'un téléphone fixe, d'un accès internet et d'un espace d'accueil adapté au public.

Des conditions strictes et des coûts élevés

La licence, valable trois ans, est non transférable et doit être affichée dans un lieu visible. Les frais varient selon le type d'activité : Rs 75 000 pour le recrutement local, Rs 150 000 pour le recrutement international et un dépôt de garantie de Rs 1 million est exigé pour les agences plaçant des travailleurs à l'étranger ou recrutant des non-citoyens à Maurice.

En cas de non-respect des conditions, la licence peut être suspendue, révoquée ou annulée. Le Permanent Secretary dispose du pouvoir d'agir en cas de fausse déclaration, de changement non autorisé de direction ou de condamnation pour fraude d'un membre clé de l'agence. Le dépôt de garantie peut également être confisqué en cas de manquement grave.

Les nouvelles réglementations imposent aussi une série d'obligations de transparence. Les agences doivent notifier toute vacance de poste reçue d'un employeur dans un délai de deux jours ouvrables, et soumettre chaque trimestre un rapport consolidé détaillant les offres et placements effectués.

Elles sont également tenues de donner la priorité aux candidats enregistrés auprès du National Employment Department. Ces mesures visent à créer un environnement de recrutement plus équitable, tout en limitant les abus et les pratiques opaques. En renforçant les contrôles et les exigences administratives, le ministère entend assainir le secteur et garantir une meilleure protection des travailleurs.

Zones d'ombre et interrogations

Toutefois, certaines dispositions soulèvent déjà des incompréhensions parmi les agences privées. Plusieurs acteurs se disent perplexes face à une clause stipulant qu'aucune licence ne permet de recruter une personne - citoyenne ou non - résidant à l'étranger pour un emploi avec un employeur basé hors de Maurice. «Cela veut dire qu'on ne peut pas recruter un Français pour une entreprise française depuis l'île Maurice ? C'est absurde ! Cela pourrait pourtant générer des devises pour le pays», déplore un responsable d'agence.

Cette restriction, bien qu'elle vise à encadrer les activités et prévenir les abus transfrontaliers, pourrait limiter certaines opportunités économiques et freiner l'ouverture internationale du secteur. D'autres agences expriment aussi leur confusion quant à l'interdiction de recruter des étrangers résidant à Maurice pour des postes à l'étranger, une mesure jugée difficile à justifier dans un contexte de mobilité mondiale accrue.

Malgré ces réserves, les Private Recruitment Agencies Regulations 2025 constituent une avancée majeure dans la régulation du recrutement privé à Maurice. En instaurant des règles claires, un suivi régulier et des sanctions en cas de non-conformité, le ministère du Travail veut faire de ce secteur un pilier d'un marché du travail plus moderne, responsable et respectueux des droits humains.

Les nouvelles règles renforcent la confiance des employeurs, des travailleurs et des partenaires étrangers dans le système mauricien. À terme, elles devraient contribuer à professionnaliser davantage la filière, tout en assurant un équilibre entre efficacité économique et protection sociale.

Un pas décisif vers un recrutement plus éthique, au service d'un emploi digne et durable.