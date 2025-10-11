Le Premier Ministre Dr. Kamil Idris a qualifié sa visite à Asmara de « historique » et fructueuse à tous les niveaux indiquant qu'il a eu des entretiens constructifs avec le Président érythréen Isaias Afwerki et plusieurs membres du gouvernement, dont le Ministre des Affaires étrangères.

Dr. Idris a souligné la profondeur des relations entre les deux pays et a exprimé sa gratitude au peuple et au gouvernement érythréens pour leur soutien au Soudan et leur accueil généreux des citoyens soudanais. Il a également transmis au Président Afwerki les salutations du Président du Conseil de Souveraineté, le Général Abdel Fattah Al-Burhan.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination bilatérale aux niveaux régional et international, notamment pour le retour du Soudan à l'Union africaine, et de lancer plusieurs projets communs, tels que des pêcheries sur la mer Rouge, des raffineries d'or et de pétrole, ainsi que des investissements dans le secteur minier.

Le Premier Ministre a aussi annoncé la création d'un comité économique conjoint et la relance des comités bilatéraux existants saluant la chaleur de l'accueil du peuple érythréen et a rencontré la communauté soudanaise à Asmara promettant de résoudre les difficultés qu'ils rencontrent.