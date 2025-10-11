Afrique de l'Ouest: Le Sénégal lève 44 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

10 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

En vue d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget, l'Etat du Sénégal a réussi ce vendredi 10 octobre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 44 milliards FCFA à l'issue terme de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor de364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication la somme de 40 milliards de FCFA. Au terme de l'opération, les investisseurs ont fait des soumissions globales de 69,688 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture de 174,22%.

Le montant des soumissions retenu est de 44 milliards de FCFA et celui rejeté à 25,688 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 63,14%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec rendement moyen pondéré de 7,18% pour les bons, 7,62% pour les obligations de 3 ans et 7,49% pour celles de 5 ans.

Le Trésor Public entend rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 11 octobre 2026. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.

Pour ce qui est du remboursement du capital des obligations, il est programmé à la date d'échéance fixée au 13 octobre 2028 pour celles de 3 ans et au 13 octobre 2030 pour ceux de 5 ans. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans et 6,45% pour celles de 5 ans et ce dès la fin de la première année.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

