Sénégal: BRVM - Fortunes diverses pour les activités du marché ce vendredi 10 octobre 2025

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 10 octobre 2025, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses.

C'est ainsi que la valeur totale des transactions s'est rabaissée à 976,576 millions FCFA alors qu'elle s'élevait à 1,356 milliard FCFA la veille.

En revanche, la capitalisation du marché des actions a connu une légère augmentation de 2,994 milliards FCFA à 12823,896 milliards FCFA contre 12 820,902 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations a enregistré une baisse de 468 millions, s'établissant à 10 965,756 milliards FCFA contre 10 966,224 milliards FCFA la veille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'indice BRVM Composite a légèrement progressé de 0,02% à 332,61 points contre 332,53 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a régressé de 0,10% à 164,40 points contre 164,57 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige s'est accru de 0,44% à 139,56 points contre 138,95 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 2 150 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,39% à 2 905 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 5,67% à 1 585 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 5,26% à 18 295 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 2,23% à 11 450 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (moins 5,00% à 19 FCFA), SOLIBRA Côte d'Ivoire (moins 3,72% à 18 500 FCFA), PALM Côte d'Ivoire (moins 1,45% à 9 515 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 1,43% à 3 450 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (moins 1, 31% à 7 880 FCFA).