Addis-Abeba — Le gouvernement éthiopien a annoncé des exonérations fiscales pour tous les véhicules de transport de marchandises sèches et liquides, ainsi que pour les véhicules de transport public fonctionnant entièrement au gaz naturel.

Cette mesure s'inscrit dans une stratégie plus large visant à promouvoir l'usage du gaz naturel local et à réduire la dépendance aux carburants importés.

Bien que le pays dispose de réserves importantes de gaz naturel, leur exploitation a longtemps été limitée.

Récemment, les efforts soutenus du gouvernement commencent à porter leurs fruits : une nouvelle usine de traitement de gaz naturel a été inaugurée dans la région de Callub, permettant d'alimenter le marché intérieur et d'encourager la conversion des véhicules à essence et diesel vers le gaz naturel.

Le ministère a mis en avant les avantages du gaz naturel : émissions de carbone réduites, efficacité énergétique élevée et polyvalence pour diverses applications.

Son utilisation locale offre également un bénéfice économique en diminuant les dépenses en devises pour l'importation de carburant.

Pour soutenir cette transition énergétique, le gouvernement a instauré une réglementation autorisant l'importation en franchise de droits de douane de tous les véhicules de transport public ou de fret - qu'ils transportent des marchandises sèches ou liquides - fonctionnant exclusivement au gaz naturel.

Cette initiative fait partie des efforts plus larges de l'Éthiopie pour renforcer la sécurité énergétique, promouvoir la durabilité environnementale et soutenir les secteurs des transports et de la logistique par le passage à des carburants plus propres et plus économiques.