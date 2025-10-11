Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Le Bénin distance l'Afrique du Sud, l'espoir renaît pour le Nigeria

L'Afrique du Sud s'est cassée les dents contre le Zimbabwe (0-0), vendredi 10 octobre, lors de la 9e journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Malgré une domination totale et d'énormes occasions, les Bafana Bafana ont fait match nul et ouvert un boulevard au Bénin qui s'est imposé contre le Rwanda (1-0), et redonné espoir au Nigeria qui a gagné contre le Lesotho (2-1).

Il fallait un petit miracle pour que le Nigeria puisse espérer une qualification à la Coupe du monde 2026. Le début de celui-ci a peut-être eu lieu ce vendredi. Car les Super Eagles, pour obtenir un billet pour les États-Unis, doivent dépasser l'Afrique du Sud et le Bénin qui occupent les deux premières places du groupe C.

Et, alors que les Nigérians l'ont emporté contre le Lesotho (2-1) grâce à des buts de William Troost-Ekong et Akor Adams, les Bafana Bafana ont fait, à la surprise générale, match nul contre le Zimbabwe (0-0).

Pourtant, les hommes de Hugo Broos ont mis tous les ingrédients. La domination a été totale, seuls des sauvetages improbables et les montants du gardien zimbabwéen ont préservé le score nul et vierge. Alors que les Sud-Africains avaient largement dominé la première période, avant la pause, ils ont placé un coup d'accélérateur.

D'une frappe flottante depuis l'entrée de la surface, Mohau Nkota a heurté le poteau (43e). Deux minutes plus tard, Lyle Foster a vu sa tête passer juste au-dessus de la barre sur un corner alors que le gardien avait déserté son but pour une sortie hasardeuse.

Le même Foster a vu sa frappe repoussée - on ne sait comment - par une tête Zimbabwéenne alors qu'il avait éliminé le gardien dans un dribble, au retour des vestiaires. Des gestes de frustrations ont alors doucement commencé à apparaître, jusqu'au carton rouge reçu par Mbekezeli Mbokazi dans le temps additionnel, après avoir passé ses nerfs sur un adversaire (90e+7). Dix minutes plus tôt, Foster touchait encore une fois le poteau sur une frappe croisée...

Le Bénin s'en frotte les mains

De quoi faire les affaire du Nigeria... et surtout du Bénin. Car les Béninois, dans leur duel capital contre les Rwandais, se sont imposés. Alors que pour le Rwanda, une victoire à domicile pouvait relancer totalement la machine. Leader du groupe avant le coup d'envoi grâce à la différence de buts, les Guépards ont conservé leur place.

Les hommes de Gernot Rohr, qui restaient sur deux succès convaincants face au Zimbabwe et au Lesotho, n'avaient certainement pas oublié cette défaite face aux Rwandais il y a un an lors des éliminatoires de la CAN 2025. De quoi se méfier des Amavubi.

Malgré quelques tentatives, comme cette frappe d'Andréas Hountondji passée au-dessus des filets (38e), le Bénin n'est pas parvenu tout de suite à mettre en danger les Rwandais. De leur côté, les Guêpes auraient pu ouvrir le score un peu avant la pause avec une frappe puissante et cadrée de Djihad Bizimana captée par le portier béninois.

En seconde période, le Rwanda s'est même retrouvé à pousser pour ouvrir le score, mais sans réussite. Finalement, le Bénin a marqué le seul but de la rencontre par Aiyegun Tosin, attaquant de Lorient, qui a poussé le ballon dans des cages vides (80e).

Dans ce groupe extrêmement serré, le Bénin (17 pts) s'offre donc une occasion de rester en tête, peu importe les autres résultats, lors de la 10e journée, en cas de victoire. Sauf qu'en face, ce sera le Nigeria (14 pts).

Les Super Eagles, s'ils l'emportent contre les Amavubi par plus de deux buts d'écart et que l'Afrique du Sud (15 pts) ne gagne pas contre le Rwanda, seront qualifiés pour la Coupe du monde. Alors même qu'on les donnait complètement enterrés avant le début de la 9e journée. Le suspens demeure entier.