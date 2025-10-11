Maroc: Au Maroc, Mohammed VI répond au mouvement Gen Z sans l'évoquer

Le roi Mohammed VI s'est exprimé ce vendredi 10 octobre devant les deux chambres, à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire, et pour la première fois depuis le début des manifestations de la GenZ 212 il y a deux semaines.

Avec notre correspondant à Rabat, Matthias Raynal

Pour identifier dans le discours de Mohammed VI des références à la crise qui secoue le royaume du Maroc, il fallait lire entre les lignes. Ainsi, lorsqu'il déclare au début de son discours : « Il ne devrait y avoir ni antinomie, ni rivalité entre les grands projets nationaux et les programmes sociaux (...) tant que le but recherché est de développer le pays et d'améliorer les conditions de vie des citoyens », l'allusion aux revendications des contestataires est manifeste.

Les jeunes de la GenZ 212 dénoncent dans chacune de leur manifestation les choix du gouvernement qui privilégie, selon eux, les infrastructures « vitrine » aux besoins réels de la population : éducation et santé.

Le souverain a aussi rappelé son dernier discours du trône, prononcé le 29 juillet, lorsqu'il a demandé « à lancer une nouvelle génération de programmes de développement territorial » pour réduire les disparités spatiales. Il a souligné au passage les efforts mis en oeuvre pour atteindre « une plus grande justice sociale », pour que « les fruits de la croissance profitent à tous ».

Enfin, Mohammed VI a assuré que l'emploi des jeunes, l'éducation et la santé faisaient partie de ses priorités, comme un miroir lancé aux revendications de la GenZ 212. Il sera intéressant de scruter les réactions du collectif. Sur son espace de discussion en ligne Discord, mais peut-être aussi via un communiqué plus solennel. Le groupe en a diffusé plusieurs ces derniers jours.