Togo: Une reconnaissance de la dynamique de la bonne gouvernance entretenue ensemble avec les Conseillers municipaux de Golfe 1, d'après Joseph Gomado

10 Octobre 2025
Télégramme228 (Lomé)

Alors qu'il ouvrait ce Vendredi 10 Octobre 2025, les travaux de la 4ème session ordinaire du Conseil municipal de la Commune de Golfe 1, le nouveau ministre délégué en charge du Développement local, au sein du tout premier gouvernement de la 5ème République, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, alternativement Maire de la Commune de Golfe 1, a tenu à rendre un hommage aux différents acteurs qui ont rendu possible cette confiance renouvelée.

Dans un mot en ouverture de cette session, il a indiqué, « Je remercie le président du Conseil du fond du coeur pour cette confiance renouvelée en me donnant l'opportunité de faire partie du premier gouvernement de la 5ème République. Ceci aussi, c'est grâce à vous. Grâce à vous parce que, ensemble, nous avons fait preuve de bonne gouvernance au niveau de notre territoire communal ».

Pour information, ancien ministre de l'Aménagement et du développement des territoires, le Coordonnateur national du mouvement TOVIA est fait désormais ministre délégué auprès du ministre de l'Aménagement du territoire chargé du Développement local.

Bonne chance à lui dans cette nouvelle charge à lui confiée.

 

