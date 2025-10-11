Togo: Golfe 1 prépare son budget 2026, le cap de la croissance maintenu !

Depuis ce Vendredi matin, le Conseil municipal de la commune de Golfe 1 est en session. Il s'agit de la 4ème session ordinaire de l'année 2025. Les travaux ont été ouverts ce jour par le ministre-maire de cette commune, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado.

Ce fut en présence de la préfecture du Golfe représentée par le Secrétaire général, Toyi Agbansoyè et du Chef canton de Bè, Togbui Aklassou et de la majorité des conseillers municipaux. On notait également la présence des responsables des différentes directions.

Expliquant le contexte de cette session, la dernière de l'année et qui est visiblement la dernière du Conseil tel qu'il était durant cette mandature, vu que des élections municipales ont eu lieu et qu'un nouveau Conseil prend place dans les prochains jours, M. Gomado a indiqué que, « comme la loi sur la décentralisation l'a stipulé, le Conseil en session ordinaire la 4ème doit se réunir pour étudier le budget que l'exécutif va leur soumettre.

Il s'agit dans ce cadre d'analyser ligne par ligne, chapitre par chapitre tout le budget, donner leur appréciation et aussi valider ou adopter ce budget qu'on aura l'obligation de soumettre au ministre de tutelle pour analyse et validation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais il faut reconnaitre que dans le processus de cette session, nous sommes appelés aussi à ouvrir un débat budgétaire au sein du Conseil et également recevoir au sein de la population à travers leurs représentants, la chefferie traditionnelle, les comités de développement des quartiers, les groupes organisés, les besoins, les orientations aussi de cette population pour pouvoir alimenter ce que l'exécutif va soumettre au Conseil.

C'est cet exercice que nous avons déclenché ce matin en présence de la préfecture du Golfe, comme contrôle de légalité, et également en présence du Chef canton et du personnel de notre mairie, en l'occurrence, les directions des affaires financières, techniques, les affaires sociales, planification et développement, etc ».

Dans les grandes lignes, il est à noter que le budget, d'après l'élu local comptera une ligne fonctionnement et une autre pour les investissements à faire durant l'année 2026. « Les grandes lignes sont, ce qu'on sait. Il y a une partie qui concerne le fonctionnement et une partie qui concerne l'investissement.

Et vous allez comprendre que depuis 2020 à 2025, le pourcentage accordé aux investissements augmente chaque année, et nous allons faire aussi cette année cet effort pour encore accroitre les ressources aux investissements qui vont directement dans l'intérêt de nos populations. Mais c'est aussi l'occasion de réfléchir sur les possibilités de mobiliser les partenaires techniques et financiers et aussi les secteurs de l'Etat pour nous accompagner à relever les nombreux défis qui se posent sur le terrain », renseigne-t-on.

Pour information, pour le compte de l'année 2025 en cours, le budget de la commune de Golfe 1 s'élevait à plus de 3,78 milliards de F CFA. Un budget que le Conseil entend croitre encore plus pour cette année 2026.