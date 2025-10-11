La Commission de l'Union Africaine (CUA) annonce l'arrivée de sa Mission d'Observation Électorale (MOEUA) en la République du Cameroun le 7 octobre 2025. L'objectif de la mission est d'observer les derniers jours de la campagne électorale, les opérations du jour du scrutin, comprenant l'ouverture des bureaux de vote, le déroulement du vote, ainsi que la clôture et le comptage des votes. La mission prendra fin le 16 octobre 2025, date de son départ du Cameroun.

À l'invitation du Gouvernement de la République du Cameroun, le Président de la Commission de l'Union Africaine (CUA), Son Excellence Monsieur (SEM) Mahamoud Ali Youssouf, a dépêché, une Mission d'Observation Électorale de l'Union Africaine (MOEUA) afin d'observer le déroulement des élections présidentielles du 12 octobre 2025.

La mission est conduite par Son Excellence Monsieur (SEM) Bernard Makuza, ancien Premier ministre et ancien Président du Senat de la République Rwanda.

Elle compte 40 observateurs de court terme (OCT) issus de la diversité géographique du continent : des parlementaires du Parlement panafricain, d'ambassadeurs africains accrédités auprès de l'Union africaine à Addis-Abeba, de responsables des Organes de Gestion des Élections (OGE), des membres d'Organisations de la Société Civile (OSC), des médias et des institutions académiques africaines.

Ils sont originaires des États membres suivants : Algérie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, République centrafricaine, Tchad, Djibouti, Égypte, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Ghana, Kenya, Madagascar, Liberia, Mauritanie, Maurice, Namibie, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Somalie, Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie, Ouganda et Zimbabwe.

La mission séjournera au Cameroun du 7 au 16 octobre 2025. La mission fera sa déclaration préliminaire le 14 octobre 2025 à l'hôtel Hilton, Yaoundé, présentant les diagnostics crédibles et neutres de la mission, assortie de recommandations pertinentes visant à renforcer la démocratie pluraliste, l'État de droit et la transparence dans les processus électoraux sur tout le continent.